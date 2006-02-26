نامه كميسيون كشاورزي به رئيس جمهوري / بودجه بخش كشاورزي 2 درصد كاهش يافت

علي معلمي پوردر گفت و گو با خبر نگار اقتصادي مهر ، با بيان اين كه بودجه بخش كشاورزي سال 85 با كاهش 2 درصدي نسبت به سال 84 مواجه شده است ،‌ گفت : در كاهش منابع بودجه اي ديواري كوتاه تر از بخش كشاورزي نيست.

وي افزود: با توجه به اين كه كشاورزي پايه اقتصاد كشور است ، در اولين گام براي جهش در اين بخش بايد نرخ سود تسهيلات آن كاهش يافته و يك رقمي شود .

وي افزود : سود تسهيلات نهاده هاي كشاورزي نياز به اختصاص يارانه هاي قابل توجه در بودجه دارد كه متاسفانه امسال اين مسئله درتنظيم بودجه در نظر گرقته نشده و كميسيون تلفيق مجلس هم تغيير چنداني در بودجه بخش كشاورزي ايجاد نكرده است .

معلمي پور با اشاره به اين كه بودجه كشاورزي در بخش آب افزايش چشمگيري داشته است ، اظهار داشت :‌‌ بر خلاف انتظارهايي كه در جهت توجه به بخش كشاورزي وجود داشت ، توجه خاصي به اين بخش نشده و به غير از بخش آب ، بودجه بخش كشاورزي طبق روال گذشته تغيير چنداني نكرده وحتي با كاهش هم مواجه شده است .

رئيس كميسيون كشاورزي با اشاره به اين كه معلوم نيست از همين مقدار يارانه اندك هم چه كساني استفاده مي كنند ،‌ اظهار داشت :‌ هم اكنون بسياري از كشاورزان ما نهاده هاي كشاورزي ازقبيل بذر ، كود و سم را بدون يارانه و در بازار آزاد تهيه مي كنند .

وي با اشاره به اين كه كميسيون كشاورزي در نامه اي به رئيس جمهور خواستار افزايش بودجه بخش كشاورزي شدند، گفت: متاسفانه كميسيون تلفيق تغيير جدي در بودجه 85 اين بخش ايجاد نكرده است.

رئيس كميسيون كشاورزي مجلس در خصوص تصميمات كميسيون تلفيق درباره بودجه سال 85 ، تصريح كرد : با توجه به سياست كميسيون تلفيق براي كاهش اتكا بودجه به منابع نفتي و تثبيت قيمت بنزين ، دولت در سال آينده با كسري بودجه مواجه مي شود .

وي افزود : بنابر تهديدات خارجي كه هم اكنون با آنها مواجه هستيم ، كميسيون تلفيق ناچار به در نظر گرفتن ملاحظات سياسي و كاهش حجم بودجه دولت به دليل وابستگي به نفت مي باشد .

معلمي پور اضافه كرد : از شواهد موجود مشخص است كه قيمت نفت در سال آينده به طورقابل ملاحظه اي كاهش مي يابد و همچنين افزايش توليد نفت در عراق هم مزيد بر اين مسئله شده است .

وي ادامه داد : تجربيات گذشته نشان داده با توجه به اينكه مجلس سعي در متقاعد كردن كردن دولت در اجراي سياست هاي برنامه چهارم توسعه و چشم انداز 20 ساله دارد ، باز هم در طول سال با متمم هاي بودجه اي دولت مواجه مي شود كه دراين مواقع بيشترين فشار روي حساب ذخيره ارزي است .

رئيس كميسيون كشاورزي مجلس در پايان خاطر نشان كرد : بودجه جاري دولت براي امسال 350 هزار ميليارد ريال و بودجه عمراني 135 هزار ميليارد ريال در نظر گرفته شده است.