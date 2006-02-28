بهشيد ملا صالحي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت: ناشران دولتي ، نياز مخاطبان ، توصيه معلمان و ميزان فروش ، مجموعه پديده هايي هستند كه نظارت بر كتابهاي كمك آموزشي را تحت تاثير قرارداده اند.

وي تاكيد كرد: توليد كتابهاي كمك آموزشي زير سايه كنكور قرارگرفته و ميزان توليد اين نوع كتب به تناسب تقاضاي دانش آموزان دوره متوسطه رقم مي خورد.

صالحي خاطر نشان ساخت: توليد كتابهاي كمك درسي در زمينه درس هاي علوم پايه ، به توليد انبوه مي رسد. در حالي كه كتابهاي آموزشي در زمينه دروسي مانند جغرافيا و... رقم پاييني دارند.

وي تصريح كرد: سايه انحرافات - دوري از اهداف نويسنده كتابهاي درسي - در محتواي كتب كمك آموزشي در دوره هاي راهنمايي بسيار كمتر از دروه متوسطه است.

كارشناس هماهنگي بخش كتابهاي كمك آموزشي متوسطه (شاخه نظري) وزارت آموزش و پرورش ، رقابت تنگاتنگ در بين دانش آموزان دروه متوسطه را يكي از عوامل اصلي اين انحرافات محتوايي دانست و افزود: بحث تنوع هاي سيستم آموزشي منجر به تغيير موضوعات كتابهاي كمك آموزشي شده است.

وي در اين باره اضافه كرد: آموزش و پرورش نيازمند ابزارهاي نظارت قبل از چاپ بر اين گونه كتب است. چرا كه بدون طبقه بندي نيازهاي اساسي دانش آموزان ، استاندارهاي علمي تحت تاثير فروش بالاتر قرار خواهند گرفت.