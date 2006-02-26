دومين سوگواره " مركز آسمان " برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش اموزان اعلام كرد: سوگواره سراسري مركز آسمان در رشته هاي نقاشي ، خوشنويسي ، شعر ، عكاسي ، قطعه ادبي ، داستان " كوتاه و بلند" ، فيلم ويديويي ، با هدف افزايش بيش از پيش دانش آموزان در زمينه فعاليت هاي ادبي ، هنري در سراسر كشور برگزار مي شود.

اولين دوره سوگواره مركز آسمان در بهمن سال 83 برگزار شد كه در آن بيش از 7 هزار اثر هنري و ادبي مورد نقد و بررسي هييت داوران قرار گرفت.

دانش آموزان علاقه مند جهت شركت در اين فراخوان مي توانند با مراجعه به دفاتر انجمن اسلامي آموزشگاه خود فرم شركت در سوگواره ادبي ، هنري مركز آسمان كه به صورت پاكت نامه اي همراه به فراخوان كه به صورت پست جواب قبول مي باشد را دريافت نموده و پس از تكميل آن حداثر تا تاريخ 10 اسفند 84 آثار خود را به دبيرخانه مركز آسمان ارسال نمايند.

در قسمت هايي از فرم سوگواره مركز آسمان آمده است: گاهي وقت ها قصه مي بافم هي مي نويسم، هي پاره مي كنم، دور و برم هي پر مي شود از كاغذهاي پاره ... مچاله شده خسته مي شوم از تكرار حادثه هاي كوچك و بزرگ ، خسته مي شوم از اين داستان هايي كه قهرمان ندارند دنبال نقطه اوج مي گردم، دنبال راوي ... قهرمان ، پيدايش مي كنم، داغي شن هاي يك صحرا مي شود اوج روايت هايم، خيمه هاي سبز، مشك هاي خشك ، قهرماني را يافتم " مي خواهم از تو حكايت كنم."

علاقه مندان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت خانه ادب و هنر به نشاني www.Adabhonar.ir و يا با تلفن 77636031-021 تماس حاصل نمايند.