بالغ بر 400 كتاب تا امروز بازبيني شده است

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، اين جشنواره با هدف ارتقاء سطح كيفي و كمي آثار ادبي و علاقه مند سازي دوستداران كتاب به موضوعات ارزشي برگزار مي شود .

تا به حال بالغ بر400 كتاب درسال 84 شناسايي مورد بازبيني قرارگرفته و دردسترس سرداوران و داوران است و كارسه كميته در سه حوزه داستان ، شعر و پژوهش ادبي به خوبي پيش مي رود .

مريم صباغ زاده ايراني - دبيرجشنواره قلم زرين افزود : به لحاظ آماري در بخش داستان و شعربالغ بر400 كتاب بازبيني شده است و تا اين لحظه چيزي در حدود 80 اثردر حوزه شعرو 25 اثردر بخش پژوهش و 150 اثر در بخش داستان به مرحله نيمه نهايي رسيده است .

وي ادامه داد : خريد و نقد و بررسي بر كتابهاي پاياني سال ادامه خواهد داشت و هنوز يك ماه فعال در سال 84 و ماه هاي اوليه سال 85 وجود دارد تا آثار منتشر شده ازچاپخانه ها بيرون آيد و در صف ارزشيابي قرار گيرند .

صباغ زاده ايراني در پايان گفت : با هماهنگي گروه ها و سرداوران ، كليه كتابهاي قابل توجه و ارزشمند را تا پايان امسال تهيه و بررسي مي كنيم تا برترين ها در جشنواره قلم زرين معرفي گردد .