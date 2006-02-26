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۷ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۱۸

معاون آموزشي دانشگاه سيستان و بلوچستان در گفتگو با "مهر":

انعقاد تفاهم نامه همكاري ميان دانشگاه هاي "سيستان و بلوچستان" و "بلوچستان" پاكستان / استفاده از اساتيد خارجي در دوره كارشناسي ارشد زبان انگليسي

انعقاد تفاهم نامه همكاري ميان دانشگاه هاي "سيستان و بلوچستان" و "بلوچستان" پاكستان / استفاده از اساتيد خارجي در دوره كارشناسي ارشد زبان انگليسي

دانشگاه سيستان و بلوچستان به تازگي تفاهم نامه اي را با دانشگاه بلوچستان پاكستان مبني بر تبادل استاد و دانشجو منعقد كرده است.

دكتر "سنگ تراش" در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس اين تفاهم نامه اوليه، دو دانشگاه اقدام به تبادل استاد و دانشجو در سطح كارشناسي ارشد و دكتري رشته هاي مختلف، برگزاري دوره هاي مشترك آموزشي و كارگاه هاي آموزشي در علومي مانند تكنولوژي مي كنند.

وي اظهار داشت: همچنين دانشگاه تفاهم نامه اي را با دانشگاه "آبسالا" سوئد منعقد كرده است. بر اساس اين تفاهم نامه، تعدادي از اساتيد دانشگاه "آبسالا" جهت آموزش به دانشجويان كارشناسي ارشد زبان شناسي به دانشگاه سيستان و بلوچستان اعزام مي شوند.

معاون آموزشي دانشگاه سيستان و بلوچستان خاطر نشان كرد: در سال جاري تنها دو استاد از اين دانشگاه اعزام شده اند اما دانشگاه در نظر دارد براي سال آينده اين همكاري را گسترش داده و در رشته هاي گوناگون نيز از اساتيد دانشگاه "آبسالا" استفاده كند.

"سنگ تراش" در خصوص دوره هاي تحصيلات تكميلي دانشگاه سيستان و بلوچستان افزود: آزمون دكتري دانشگاه چندي پيش برگزار و نتايج آن نيز اعلام  شد. دانشگاه در نظر دارد براي سال هاي آينده دكتري جغرافياي طبيعي و روانشناسي عمومي را ايجاد كند.

کد مطلب 295641

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