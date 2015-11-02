به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جباری که یکی از ارکان اصلی موفقیت تیم فوتبال الاهلی قطر طی دو فصل گذشته بوده است، تاکید می‌کند که هدف این تیم قرار گرفتن بین چهار تیم اول جدول لیگ ستارگان است؛ کاری که با حضور تیم‌های قدرتمند دشوار است.

سایت الکاس قطر در مصاحبه‌ای با جباری، ابتدا به توضیح درباره عملکرد این بازیکن پرداخت و با تمجید از وی، نوشت: «جباری، بازیکن تیم الاهلی یکی از بازیکنان متمایز خط هافبک نه تنها در این تیم بلکه در لیگ ستارگان قطر است که به خوبی وظایفش را در پست خود انجام می‌دهد. بعضی‌ها معتقدند جباری نسبت به سال گذشته یک مقدار افت کرده است و دلیل آن هم ایجاد بعضی از تغییرات در تیم و جدایی «الن دیوکو» مهاجم الاهلی است که این فصل به تیم الغرافه رفته است.»

در ادامه، مجتبی جباری درباره وضعیت لیگ قطر و تیم الاهلی گفت: فصل جاری بسیار سخت و دشوار است چرا که تعداد زیادی از تیم‌های قطری آماده و دنبال قرار گرفتن در رده‌های بالای جدول هستند. این رقابت نه تنها در بالای جدول بلکه در دیگر جاهای جدول هم وجود دارد به همین خاطر تمام مسابقات دشوار است و اول و وسط و آخر جدول ندارد.

وی افزود: شرایط طوری است که اصلا نمی‌توان قبل از مسابقه به صورت قطعی گفت که در این مسابقه پیروز می‌شویم. ما تمام تلاشمان را می‌کنیم تا در هر مسابقه پیروز باشیم.

تیم الاهلی تاکنون هفت بازی در لیگ ستارگان انجام داده است. آنها در هفته اول برابر الجیش مساوی شدند و در دومین دیدار مقابل الوکره به برتری رسیدند. الاهلی در هفته سوم و چهارم برابر الغرافه و السد شکست خورد؛ این تیم در هفته پنجم برابر الخریطیات به تساوی بدون گل رسید و در هفته ششم و هفتم توانست برابر قطر و الخور به برتری برسد.

جباری همچنین خاطرنشان کرد: تمام بازیکنان در باشگاه الاهلی برای قرار گرفتن تیم در بین چهار تیم برتر جدول در پایان فصل تمرکز کرده‌اند و ما در تلاش هستیم تا مسابقات امسال را با رسیدن به این هدف به پایان برسانیم.

وی با بیان اینکه خط دفاع الاهلی در این فصل قدرتمندتر از فصل گذشته است، درباره مشکل گلزنی باشگاه الاهلی بعد از جدایی الن دیوکو، گفت: ما دیوکو را این فصل از دست دادیم و این ممکن است برای ما دشواری‌هایی داشته باشد ولی از سوی دیگر «موبیلی» هموطن دیوکو به باشگاه ما آمده است. من معتقدم که این مهاجم به زمان نیاز دارد تا کاملا در تیم جا بیافتد همانطور که دیوکو در ابتدای حضورش در الاهلی چندان موفق نبود و به تدریج توانست آقای گل لیگ قطر شود.

هافبک ایرانی الاهلی خاطرنشان کرد: فصل گذشته دو تیم السد و لخویا کاندیدای قهرمانی بودند ولی معتقدم امسال تیم الریان هم به این دو تیم اضافه شده و برای همین کار در لیگ امسال دشوار است.

جباری درباره مدت زمان قراردادش با تیم الاهلی و ماندنش در این تیم هم گفت: من سال گذشته با الاهلی قرارداد سه ساله بستم و برای همین تا سال بعد با این باشگاه قرارداد دارم. از حضور در الاهلی رضایت دارم. در حال حاضر تمام تمرکزمان روی این است که امسال در مسابقات خوب ظاهر شویم و در مسابقات پیش رو به پیروزی برسیم.