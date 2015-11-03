رونق روزافزون پرورش ماهی در ورامین/ ۵۵ تن ماهی روانه باز مصرف شد

خبرگزاری مهر-گروه استانها: در حالی شهرستان ورامین با دارا بودن حدود دو هزار مرکز دامپروری بهعنوان یکی از قطبهای تولید محصولات گوشتی استان تهران محسوب می شود و بسیاری از نیازهای پایتختنشینان را نیز تأمین میکند که فعالان اقتصادی ورامین در حال ورود به عرصه تولید محصولات جدید از جمله پرورش و تولید ماهی در شهرستان هستند.
ورامین مستعد تولید و پرورش ماهی در کشور
امروز پرورش و تولید ماهی در شهرستان ورامین از رونق دوچندانی برخوردار شده است. با توجه به حمایتهای جهاد کشاورزی و احداث استخرهای دومنظوره برای افزایش میزان تولید ماهی در این منطقه، شاهد افزایش تولید ماهی در ورامین هستیم.
با گسترش فعالیتهای پرورش ماهی در ورامین، هماکنون فعالان اقتصادی جدیدی در سودای حضور در این عرصه هستند زیرا شهرستان ورامین با توجه به استعدادها و ظرفیتهای موجود، محیط مناسبی برای فعالیت در عرصه تولید و پرورش ماهی محسوب میشود.
افزایش تولید و پرورش ماهی در ورامین
حمید تاجیک یکی از فعالان اقتصادی شهرستان ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیتهای شهرستان ورامین در تولید و پرورش ماهی اظهار داشت: امروز با توجه به اهمیت افزایش مصرف ماهی در سبد غذایی خانوارهای ایرانی، رویکرد به گسترش تولید این محصول مهم تغییر کرده است.
وی افزود: شهرستان ورامین به دلیل برخورداری از ویژگی جغرافیایی مناسب و نزدیکی به پایتخت، محیطی مناسب برای پرورش و تولید ماهی محسوب میشود.
تاجیک ادامه داد: طی سالهای اخیر شاهد افزایش تولید و پرورش ماهی در شهرستان ورامین هستیم که بخشی از این افزایش به حضور فعالان اقتصادی و بخش دیگر به حمایت دستگاههای متولی در این امر برمی گردد.
وی اضافه کرد: قطعاً شهرستان ورامین دارای ظرفیتهای بیشتری در حوزه تولید و پرورش ماهی است که در صورت حمایت مسئولان و ارائه بستههای تشویقی مناسب، میتوان زمینه رونق اقتصادی بیشتر منطقه و ایجاد اشتغال در این عرصه را متصور شد.
غلام عباسی فعال اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حوزه تولید ماهی یک حوزه درآمدزا است و اگر از شیوههای نوین علمی و منطبق با اصول خود استفاده شود، قطعاً رسیدن به موفقیت در این عرصه دور از دسترس نخواهد بود.
وی افزود: امروز شهرستان ورامین یکی از مناطق مهم استان تهران است که در حوزه تولید و پرورش ماهی فعال بوده و به موفقیتهای خوبی رسیده است.
عباسی ادامه داد: در شهرستان ورامین دو ماهی قزلآلا و کپور تولید و روانه بازار مصرف میشود.
احداث ۱۰۵ استخر دومنظوره برای پرورش ماهی در ورامین
محمدحسین تاجیک رییس جهاد کشاورزی شهرستان ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیتهای این شهرستان در پرورش ماهی اظهار داشت: خوشبختانه با استفاده از ظرفیتها و امکانات موجود، شهرستان ورامین در حوزه تولید و پرورش ماهی فعال است.
وی افزود: شهرستان ورامین از استعداد، توانمندی و پتانسیل بالایی در حوزه پرورش ماهی برخوردار بوده و راه برای حضور سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی در این عرصه فراهم است.
تولید ۵۵ تن ماهی در شهرستان ورامین
تاجیک ادامه داد: برای گسترش پرورش ماهی در شهرستان ورامین، بیش از ۱۰۵ استخر دومنظوره در مناطق مختلف راهاندازی شده است.
رییس جهاد کشاورزی شهرستان ورامین با اشاره به کارکرد این استخرهای دومنظوره اضافه کرد: استخرهای دومنظوره ایجادشده علاوه بر تأمین آبهای موردنیاز مزارع و زمینهای زیر کشت شهرستان ورامین، برای پرورش و تولید ماهی نیز مورداستفاده قرار میگیرد.
پرورش ماهی قزلآلا و کپور در ورامین
وی عنوان کرد: با توجه به علاقهمندی فعالان حوزه ماهی در شهرستان ورامین و احداث استخرهای دومنظوره، شاهد رشد تولید ماهی در این منطقه بودهایم، بهطوریکه ۵۵ تن ماهی در ورامین تولید و روانه بازار مصرفشده است.
تاجیک با اشاره به ماهیهای تولیدی در شهرستان ورامین گفت: در شهرستان ورامین و به همت تلاشگران این عرصه، دو ماهی کپور و قزلآلا تولید و پرورش داده میشود.
رییس جهاد کشاورزی شهرستان ورامین شرایط را برای حضور فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران در حوزه تولید و پرورش ماهی در ورامین مناسب دانست و گفت: در صورت حضور فعالان اقتصادی شاهد رونق هر چه بیشتر در حوزه تولید ماهی در ورامین خواهیم بود.
گزارش: سید محمدحسن محمودی
