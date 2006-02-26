پرداخت عيدي كارمندان دولت براي اجرا به استان ها ابلاغ شد/ پرداخت مطالبات معلمان اولويت بعدي سازمان مديريت

معاون پارلماني و امور استان هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" با اعلام خبر فوق گفت: در اين بخشنامه تاكيد شده است عيدي مربوط به عيد غدير كارمندان و بازنشستگان دولت در استان هايي كه پرداخت نشده بايد تا 15 اسفند ماه به همراه عيدي و حقوق و مزاياي پايان سال كارمندان و بازنشستگان دولت پرداخت شود.

سيد محمد قاسم حسيني افزود: همچنين عملكرد استان هاي كشور از 10 تا 15 اسفند ماه جاري در پرداخت عيدي و مزاياي كارمندان و بازنشستگان مورد بررسي قرار مي گيرد.

وي خاطرنشان كرد: پس از اين اقدام، اولويت هاي ديگر همچون پرداخت مطالبات معلمان، پاداش بازنشستگان و مسايل مربوط به مناطق محروم در دستور كار سازمان مديريت و برنامه ريزي قرار مي گيرد.

معاون پارلماني سازمان مديريت و برنامه ريزي درباره لايحه بودجه سال 1385 نيز گفت: ظرف دو روز آينده كميسيون تلفيق مجلس اين لايحه را براي تصويب نهايي تقديم هيات رئيسه خواهد كرد.

وي تصريح كرد: كميته ويژه كميسيون تلفيق نيز بررسي جلسات خودبراي جمع بندي نهايي بودجه سال 85 را از صبح امروز آغاز كرده است.

حسيني افزود: احتمالا بررسي لايحه بودجه سال 1385 در صحن علني مجلس از روز چهار شنبه هفته جاري آغاز خواهد شد.