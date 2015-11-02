اوباما قانون بودجه آمریکا را امضا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قانون بودجه دو سالانه این کشور را امضا کرد. این بودجه در کنگره آمریکا تصویب شده بود.

با امضای این بودجه توسط باراک اوباما بدهی های دولت همگی پرداخت می شود و دیگر احتمال تعطیلی کاخ سفید وجود نخواهد داشت.

رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس خبری که پس از امضای قانون بودجه در کاخ سفید برگزار شد گفت: دولت در آینده نیز به کمک کنگره برای پرداخت هزینه های خود نیاز خواهد داشت.

وی گفت تصویب بودجه دولت در کنگره احتمال تعطیلی کاخ سفید را به حداقل خواهد رساند. وی ابراز امیدواری کرد همکاری های دولت و کنگره در آینده نیز ادامه داشته باشد.

اوباما در مراسم امضای قانون بودجه سال ۲۰۱۶ میلادی این کشور که با حضور خبرنگاران برگزار شد، از نمایندگان دموکرات و جمهوریخواه کنگره آمریکا به خاطر موافقت با این لایحه تشکر کرد.