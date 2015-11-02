روسیه و ایران تهدید شماره یک آمریکا هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میلیتری نیوز، ژنرال «مارک میلی» فرمانده کل جدید ارتش آمریکا در نشست امنیتی موسوم به دیفنس وار در آمریکا دوباره اظهارات ضد ایرانی خود را تکرار کرد و گفت آمریکا حاضر است در مقابل ایران و روسیه جنگ کند.

میلی در این نشست با حضور مقامات نظامی آمریکا، ایران را حامی تروریسم خطاب کرد و گفت: کشورش در مقابل هر گونه خطر احتمالی از سوی ایران و روسیه آمادگی دارد.

وی توافق هسته ای و برجام را عاملی برای کاهش تنش ها در خاورمیانه ارزیابی کرد و گفت: به نظر می رسد این توافق تا حدودی جلوی ایران را گرفته است ولی باید همیشه در خاورمیانه نظارت داشته باشیم.

ژنرال ارشد آمریکایی از کشور چین هم به عنوان تهدیدی برای آمریکا نام برد که باید مراقب ظهور قدرت این کشور در منطقه بود.

وی به حضور نظامی روسیه در خاک سوریه اشاره و تاکید کرد: اگر لازم باشد می توانیم روسیه را در هر جای دنیا شکست دهیم. وی گفت ارتش آمریکا به اندازه کافی نیرومند است و می تواند در جنگ زمینی هر ارتشی مثل روسیه را شکست دهد.

فرمانده ارتش آمریکا، روسیه را تهدید شماره یک برای آمریکا خطاب کرد. میلی در پایان صحبتهایش به آموزش شورشیان سوریه نیز اشاره کرد و مدعی شد هدف این طرح مشاوره و کمک به مخالفان معتدل در سوریه است.