ايران عمليات اجرايي ميدان نفتي ونزوئلا را 1.5 سال ديگر آغاز مي كند

غلامرضا منوچهري درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت : مشكلات استقرار كارشناسان شركت پتروپارس در كشور ونزوئلا حل شده و يك شعبه از اين شركت در اين كشور تاسيس گرديده است.

وي افزود : درحال حاضر اين پروژه درمرحله ارزيابي بوده كه اين امر خود يك سال ونيم به طول مي انجامد .

وي تصريح كرد : عمليات توسعه اي اين ميدان پس از انجام مراحل ارزيابي ميدان آغاز مي شود كه در آغاز بايد چند چاه ارزيابي در اين ميدان حفر و طرح جامع ميدان يا MDP تهيه شود تا ميزان ذخاير ميدان مشخص شود .

وي گفت : شركت پتروپارس و يك شركت ونزوئلايي با همكاري هم ودر قالب قرارداد مشاركت در توليد به توسعه اين ميدان اقدام خواهند كرد .

وي گفت : ارزش طرح توسعه ميدان نفت سنگين در خليج "رافاآ" ونزوئلا دو ميليارد دلار بوده كه 50 درصد از سرمايه مورد نياز براي توسعه اين ميدان توسط ايران و مابقي آن نيز توسط كشور كارفرما تامين مي شود .

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، پتروپارس و شركت ملي نفت ونزوئلا (پدوسا) اوايل سال جاري، پيش‌قراردادي را در سه پتانسيل خليج ونزوئلا، ميدان گازي دريايي ماريسكال سوكره و يك ميدان نفتي باچهار بلوك امضا كرده بودند كه قرار شد تا سه ماه پس از آن تبديل به قرارداد رسمي ‌شود.

طبق گفته هاي مدير پروژه هاي 4و 5 و 12 پارس جنوبي، تمايل پتروپارس به قبول پروژه خليج ونزوئلا از بين دو پتانسيل پيشنهادي ديگر بيشتربوده است و پتانسيل بعدي پيشنهادي از سوي شركت پدوسا، ميدان گازي دريايي ماريسكال سوكره است كه عمق آب درآن منطقه بين90 تا 160 متر است و براي يك واحد LNG آماده خواهد شد.