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۷ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۲۱

مدير عامل شركت پتروپارس در گفت وگو با "مهر " :

ايران عمليات اجرايي ميدان نفتي ونزوئلا را 1.5 سال ديگر آغاز مي كند

ايران عمليات اجرايي ميدان نفتي ونزوئلا را 1.5 سال ديگر آغاز مي كند

مدير عامل شركت پتروپارس گفت : عمليات اجرايي توسعه ميدان نفتي ونزوئلا يك و نيم سال ديگر آغاز مي شود .

غلامرضا منوچهري درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت : مشكلات استقرار كارشناسان شركت پتروپارس در كشور ونزوئلا حل شده و يك شعبه از اين شركت در اين كشور تاسيس گرديده است.

وي افزود : درحال حاضر اين پروژه درمرحله ارزيابي بوده كه اين امر خود يك سال ونيم به طول مي انجامد .

وي تصريح كرد : عمليات توسعه اي اين ميدان پس از انجام مراحل ارزيابي ميدان آغاز مي شود كه در آغاز بايد چند چاه ارزيابي در اين ميدان حفر و طرح جامع ميدان يا MDP تهيه شود  تا ميزان ذخاير ميدان مشخص شود .

وي گفت : شركت پتروپارس و يك شركت ونزوئلايي با همكاري هم ودر قالب قرارداد مشاركت در توليد به توسعه اين ميدان اقدام خواهند كرد .

وي گفت : ارزش طرح توسعه ميدان نفت سنگين در خليج "رافاآ" ونزوئلا دو ميليارد دلار بوده كه 50 درصد از سرمايه مورد نياز براي توسعه اين ميدان توسط ايران و مابقي آن نيز توسط كشور كارفرما تامين مي شود .

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، پتروپارس و شركت ملي نفت ونزوئلا (پدوسا) اوايل سال جاري، پيش‌قراردادي را در سه پتانسيل خليج ونزوئلا، ميدان گازي دريايي ماريسكال سوكره و يك ميدان نفتي باچهار بلوك امضا كرده بودند كه قرار شد تا سه ماه پس از آن تبديل به قرارداد رسمي ‌شود.

طبق گفته هاي مدير پروژه هاي 4و 5 و 12 پارس جنوبي، تمايل پتروپارس به قبول پروژه خليج ونزوئلا از بين دو پتانسيل پيشنهادي ديگر بيشتربوده است و پتانسيل بعدي پيشنهادي از سوي شركت پدوسا، ميدان گازي دريايي ماريسكال سوكره است كه عمق آب درآن منطقه بين90 تا 160 متر است و براي يك واحد LNG آماده خواهد شد.

کد مطلب 295652

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