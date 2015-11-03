کاهش تحریم دارو و کالاهای پزشکی؛ اولین ثمره اجرای برجام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه ای رسمی کاهش تحریم های اقتصادی در حوزه فروش لوازم پزشکی به ایران را اعلام کرد. در این بیانیه گفته شده است که ممنوعیت صادرات محصولات پزشکی آمریکا به ایران لغو خواهد شد.

این وزارتخانه پیش از این خطاب به شرکت های آمریکایی با تهیه فهرستی از وسایل پزشکی فروش آنها را به ایران ممنوع کرده بود.

مطابق اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، این اقدام به منظور اضافه کردن اقلام اضافی به فهرستی انجام گرفته که برای اولین بار در ۲۲ اکتبر سال ۲۰۱۲ منتشر شده و فهرست تجهیزات پزشکی اصلی مجاز برای صادرات به ایران را مشخص می‌کند.

پیش از این دولت آمریکا شرکت های دارویی را نیز از فروش محصولاتشان به ایران منع کرده بود. طبق این قانون این شرکت ها نیز برای فروش محصولات خود مانعی نخواهند داشت.

بر این اساس اجرای برجام عامل اصلی تصمیم جدید آمریکا برای کاهش تحریم ها است. این اقدام وزارت خزانه داری آمریکا سه روز بعد از درخواست نماینده های جمهوری خواه کنگره از باراک اوباما برای افزایش تحریم های اقتصادی علیه ایران انجام گرفت.

جمهوری خواهان به خاطر دستگیری سیامک نمازی تبعه آمریکایی خواستار اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران شده بودند.

گفتنی است جان کری در حاشیه نشست وین برای حل بحران سوریه در دیدار با جواد ظریف بر همکاری های دو طرف در مورد سوریه تاکید کرد. وی اجرای برجام را اولین مرحله برای کاهش تحریم های اقتصادی عنوان کرده بود.