دولت ترکیه به آزادی مطبوعات احترام بگذارد

به گزارش خبرگزار مهر به نقل از رویترز، جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید به انتخابات پارلمانی ترکیه اشاره کرد و گفت این انتخابات در فضایی آرام و با ثبات برگزار شد ولی هنوز نگرانی هایی درباره فشار بر مطبوعات از سوی دولت این کشور وجود دارد.

این در حالی است که تحلیلگران غربی درباره پیروزی حزب اردوغان گفته اند که این حزب برای کسب اکثریت آرا و جلب نظر مردم بر مطبوعات این کشور فشار وارد کرده است.

آنها معتقدند اردوغان از حوادث اخیر ترکیه و اظهاراتش علیه احزاب طرفدار کردها برای جلب حمایت مردم در انتخابات سوءاستفاده کرده است.

ارنست در کنفرانس خبری کاخ سفید گفت: در ترکیه انتخابات کاملاً دموکراتیک برگزار شد ولی هنوز فشار بر مطبوعات و خبرنگاران ترک احساس می شود. وی از مقامات ترکیه خواست به آزادی مطبوعات احترام بگذارند.

سخنگوی کاخ سفید همچنین بر لزوم همکاری های کشورش با ترکیه در حوزه های سیاسی نظامی از جمله مبارزه با تروریست های داعش تاکید کرد.

ارنست حضور ایران در مذاکرات صلح سوریه را بسیار با اهمیت توصیف و اعلام کرد: صرفنظر از همه اختلافات آشکاری که میان طرفهای حاضر در این مذاکرات وجود دارد، وزیر امور خارجه آمریکا بر اهمیت حضور همه طرفهای ذینفع در مذاکرات حل و فصل بحران سوریه تاکید کرده است.

او در پاسخ به پرسشی درباره موضوع بازداشت دو تبعه آمریکایی در یمن، به طور تلویحی این خبر را تأیید کرد اما گفت به دلیل مسائل مربوط به حریم خصوصی نمی تواند در این باره اظهار نظر کند.