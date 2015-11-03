احتمال حضور یک تیم لیگ برتری والیبال در شهرستان قدس

خدابخش محمدزاده پودینه رئیس شورای اسلامی شهر قدس در گفتگو به خبرنگار مهر با اشاره به توانمندی ها و پتانسیل های انبوه و بالقوه ورزشی در شهرقدس اظهار داشت: استادیوم ورزشی قدس یکی از پنج ورزشگاه برتر کشور است که کیفیت مطلوب چمن و زیبایی این مجموعه از ظرفیت های ویژه شهر قدس به شمار می رود.

وی افزود: ورزشگاه قدس، درآمد خوبی برای این شهر ایجاد می کند که در صورت توسعه چنین امکاناتی، ثمرات هر چه بیشتری برای این شهر و ساکنان آن به همراه خواهد داشت.

پودینه گفت: پروژه ورزشی در محدوده ۲۰ متری ولیعصر(عج) این شهر از دیگر طرح های اولویت دار مدیریت شهری است که افتتاح آن، بخشی از نیازهای جامعه ورزشی این منطقه را تامین می کند.

رئیس شورای اسلامی شهر قدس عنوان کرد: سالن ورزشی با گنجایش سه هزار تماشاگر از دیگر پروژه های حائز اهمیت به شمار می رود که با عنایت به تمهیدات اتخاذ شده، امیدواریم تا۲۲ بهمن ماه سال جاری بصورت رسمی افتتاح شود.

وی افزود: دعوت از یک تیم والیبال لیگ برتری به این شهر برای میزبانی از مسابقات این تیم از دیگر طرح های مورد نظر است که با حصول آن بدون تردید، زمینه های بیشتری برای رشد و توسعه ورزش در یکی از نزدیک ترین شهرستان ها به پایتخت فراهم می شود.

پودینه یادآور شد: طرح های بسیاری تنظیم و طراحی شده که تا پایان دوره چهارم شورای اسلامی شهر قدس به بهره برداری خواهد رسید و در زمان مقتضی اطلاع رسانی های هر چه بیشتری در این خصوص انجام خواهد شد.