۱۲ آبان ۱۳۹۴، ۸:۴۳

اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ پیش‌بینی قیمت طلا در ماه‌های آینده

مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

دیجیتال ترند : انگلیس قصد دارد بزرگترین نیروگاه بادی فراساحلی جهان را بسازد.

رویترز : تولید نفت روسیه در ماه اکتبر به ۱۰.۷۷۶ میلیون بشکه در روز رسید که به عنوان یک رکورد برای این کشور محسوب می شود.

فایننشال تریبون : آلمانی ها در حال رایزنی نفتی با ایران هستند.

رویترز : تمرکز بر روی ساخت و ساز در آمریکا به بیشترین میزان در ۷ سال و نیم اخیر رسیده است.

بلومبرگ : سیاست جدید کانادا سرمایه گذاری در خارج از مرزهای خود است.

پی تی آی : بانک‌های هندی به سیستم بانکداری نوین مجهز می شوند.

فایننشال تریبون : عمارت و کویت خواهان واردات گاز از ایران هستند.

ترید عربیا : حباب قیمت مسکن در آستانه پدیدار شدن در انگلیس و هنگ کنگ است.

آسوشیتدپرس : چین از اولین هواپیمای خود که قابلیت رقابت با «ایرباس» و «بوئینگ» را دارد، رونمایی کرد.

راشاتودی : اوکراین در نه ماه نخست سال جاری میلادی با مازاد بودجه تقریبا ۳۸۲ میلیون دلاری روبرو شد.

ایشافرست : چین پول خود را در مقابل دلار آمریکا ۵۴ دهم درصد تقویت کرد.

رویترز : انتظار می رود قیمت جهانی طلا در سه ماه چهارم سال جاری میلادی به کمتر از یکهزار و ۱۰۰ دلار در هر اونس برسد.

آسوشیتدپرس : به دلیل انتشار آمار ضعیف اقتصادی چین، بورس‌های جهانی روند نزولی به خود گرفتند.

 

علیرضا کمندی

