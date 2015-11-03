به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:
دیجیتال ترند : انگلیس قصد دارد بزرگترین نیروگاه بادی فراساحلی جهان را بسازد.
رویترز : تولید نفت روسیه در ماه اکتبر به ۱۰.۷۷۶ میلیون بشکه در روز رسید که به عنوان یک رکورد برای این کشور محسوب می شود.
فایننشال تریبون : آلمانی ها در حال رایزنی نفتی با ایران هستند.
رویترز : تمرکز بر روی ساخت و ساز در آمریکا به بیشترین میزان در ۷ سال و نیم اخیر رسیده است.
بلومبرگ : سیاست جدید کانادا سرمایه گذاری در خارج از مرزهای خود است.
پی تی آی : بانکهای هندی به سیستم بانکداری نوین مجهز می شوند.
فایننشال تریبون : عمارت و کویت خواهان واردات گاز از ایران هستند.
ترید عربیا : حباب قیمت مسکن در آستانه پدیدار شدن در انگلیس و هنگ کنگ است.
آسوشیتدپرس : چین از اولین هواپیمای خود که قابلیت رقابت با «ایرباس» و «بوئینگ» را دارد، رونمایی کرد.
راشاتودی : اوکراین در نه ماه نخست سال جاری میلادی با مازاد بودجه تقریبا ۳۸۲ میلیون دلاری روبرو شد.
ایشافرست : چین پول خود را در مقابل دلار آمریکا ۵۴ دهم درصد تقویت کرد.
رویترز : انتظار می رود قیمت جهانی طلا در سه ماه چهارم سال جاری میلادی به کمتر از یکهزار و ۱۰۰ دلار در هر اونس برسد.
آسوشیتدپرس : به دلیل انتشار آمار ضعیف اقتصادی چین، بورسهای جهانی روند نزولی به خود گرفتند.
