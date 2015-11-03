به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

دیجیتال ترند : انگلیس قصد دارد بزرگترین نیروگاه بادی فراساحلی جهان را بسازد.

رویترز : تولید نفت روسیه در ماه اکتبر به ۱۰.۷۷۶ میلیون بشکه در روز رسید که به عنوان یک رکورد برای این کشور محسوب می شود.

فایننشال تریبون : آلمانی ها در حال رایزنی نفتی با ایران هستند.

رویترز : تمرکز بر روی ساخت و ساز در آمریکا به بیشترین میزان در ۷ سال و نیم اخیر رسیده است.

بلومبرگ : سیاست جدید کانادا سرمایه گذاری در خارج از مرزهای خود است.

پی تی آی : بانک‌های هندی به سیستم بانکداری نوین مجهز می شوند.

فایننشال تریبون : عمارت و کویت خواهان واردات گاز از ایران هستند.

ترید عربیا : حباب قیمت مسکن در آستانه پدیدار شدن در انگلیس و هنگ کنگ است.

آسوشیتدپرس : چین از اولین هواپیمای خود که قابلیت رقابت با «ایرباس» و «بوئینگ» را دارد، رونمایی کرد.

راشاتودی : اوکراین در نه ماه نخست سال جاری میلادی با مازاد بودجه تقریبا ۳۸۲ میلیون دلاری روبرو شد.

ایشافرست : چین پول خود را در مقابل دلار آمریکا ۵۴ دهم درصد تقویت کرد.

رویترز : انتظار می رود قیمت جهانی طلا در سه ماه چهارم سال جاری میلادی به کمتر از یکهزار و ۱۰۰ دلار در هر اونس برسد.

آسوشیتدپرس : به دلیل انتشار آمار ضعیف اقتصادی چین، بورس‌های جهانی روند نزولی به خود گرفتند.