اقتصاد دولتی ناکارآمد است/سیاست پوست خربزه ای دولت تورم می آفریند

به گزارش خبرنگار مهر، در این مناظره که شامگاه دو شنبه در محل تالار امام رضا(ع) دانشکده پزشکی مشهد برگزار شد صادق زیباکلام در رابطه با تأثیر توافق ژنو بر آمریکاستیزی اظهار داشت: شعار آمریکاستیزی ترکخورده است چراکه درنتیجه توافق هستهای از ایران دعوت شد که در اجلاس مربوط به سوریه شرکت کند و این نشاندهنده این است که ایران به سمت تنشزدایی در عرصه سیاست خارجی درحرکت است.
اقتصاد دولتی ناکارآمد است
زیباکلام در این مناظره اظهار کرد: ایران دارای یک اقتصاد فاسد و ناکارآمد دولتی است و تا زمانی که همهچیز در کشور تحت نفوذ و سیطره دولت باشد فرقی نمیکند که چه شخصی رئیسجمهور باشد چراکه ما همچنان در جا خواهیم زد.
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در ادامه افزود: هیچ اقتصاد دولتی در طول تاریخ نتوانسته موفق باشد و تجربه دولتهای کره شمالی و زیمباوه که همه فعالیت هایشان در سیطره حکومت است این سخن را ثابت میکند.
زیباکلام خاطرنشان کرد: تمام اقتصادهایی که توانستهاند از مدار توسعهنیافتگی خارج شوند مانند سنگاپور، مالزی و برزیل بخش خصوصی فعال و پویا داشتهاند و ما باید خدا را شکر کنیم که عضو سازمان تجارت جهانی نیستیم که اگر بودیم مانند ۱۵۰ عضو این سازمان نمیتوانستیم جلوی صادرات را بگیریم.
استاد دانشگاه تهران ادامه داد: در ایران تعرفهها آنقدر بالا هستند که تولیدات داخلی بهراحتی و بدون رقابت با کالاهای خارجی عرضه میشوند و در غیر این صورت هیچکدام از صنایع داخلی ازجمله صنعت فولاد، خودروسازی و پتروشیمی توان رقابت با کالاهای خارجی را نداشتند.
بانکداری خصوصی ایران فقط در تئوری است
وی ادامه داد: یکی از ویژگیهای اقتصاد دولتی فسادی است که همراه خود میآورد و امروز اگر از کشور ایران بخواهند که بهعنوان تنها کشور دارای نظام سیاسی و اقتصادی اسلامی برای سایر کشورها دورههایی را برگزار کنیم ما چه شخصی و با چه روش موفقی را در حوزه بانکداری اسلامی یا صنایع تولیدی به عنوان الگوی مناسب می توانیم به دیگر کشور ها روانه کرده و ارایه کنیم؟
وی تأکید کرد: متاسفانه ما نه در عرصه داخلی و در عرصه بینالمللی توان رقابت با خارج و کالاهای ساخت خارج را نداریم و این فسادی که در دولت وجود دارد باعث میشود هر فردی که میخواهد در این کشور ترقی کند آلوده به سازمانهای دولتی شود چراکه از سرتاپای اقتصاد ما دولتی است.
زیباکلام تصریح کرد: یک نمونه بسیار روشن بانکداری خصوصی در کشور است که فقط در تئوری وجود دارد چراکه قوانین و مقررات بانکهای خصوصی ازجمله نرخ بهره و حتی ساعتهای کاری را بانک مرکزی تعیین میکند و به عبارتی نفس کشیدن در بخش خصوصی نیز توسط دولت تعیین میشود.
آمریکاستیزی به منافع ملی ایران ضربه زده است
زیباکلام در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با اصرار بر ادامه دشمنستیزی و آمریکاستیزی در کشور خاطرنشان کرد: یکی از کارکردهای آمریکاستیزی ضدیت آن با توسعه سیاسی، جامعه مدنی و آزادی مطبوعات است.
وی تصریح کرد: نیازی نیست که برای درک این مطلب لیسانس علوم سیاسی داشته باشید چراکه نسبت مشخصی بین آمریکاستیز بودن جریانات و شخصیتهای سیاسی در ایران و ضدیت آنها با آزادی و حق رأی وجود دارد.
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران ادامه داد: هرچقدر شخصیتها و جریانات سیاسی در ایران آمریکاستیز تر باشند به همان میزان کلامی از آنان در خصوص جامعه مدنی و حقوق بشرنخواهید شنید.
زیباکلام تأکید کرد: یکی از دلایل اصلی اصرار بر آمریکاستیزی بعد از توافق هستهای این است که برخی از جریانات سیاسی میترسند مبادا فضای سیاسی کشور باز شود.
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران بیان داشت: آمریکاستیزی هیچ سودی در جهت منافع کشور در برنداشته است درحالیکه من حاضرم دوجین نمونه ذکر کنم که آمریکاستیزی چطور به حقوق شهروندی و توسعه سیاسی آسیب وارد کرده است.
زیباکلام نیز در بخش پایانی سخنان خود و در پاسخ به سؤال تأثیر برجام بر انتخابات مجلس اظهار کرد: انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه امسال تابعی از قطببندی میان اصلاحطلبان و اصولگرایان و نیز جبهه پایداری از سویی دیگراست.
لیبرالیستها درنهایت ثناگوی قدرتمندانمی شوند
در این مناظره همچنین معاون پژوهشی خبرگزاری فارس در واکنش به سخنان دکتر صادق زیباکلام افزود: مشکل آقای زیباکلام و دوستانشان نوع نگاه به مسائل است که این برداشتها در ابتدا به خودشان ضربه میزند.
سید یاسر جبرائیلی با بیان اینکه تاریخ مدرسه تجربه است و در این کشور روشنفکران زیادی بودند که داعیه قانون داشتند اما سر بر آستان دیکتاتوری نهادند بیان کرد: به قول فلاسفه ویژگی ذاتی لیبرالیسم این است که لیبرالها تا زمانی که آزادی باشد آزادیخواه هستند اما در نبود آزادی ثناگوی قدرتمندان می شوند.
وی با مخاطب قرار دادن آقای زیباکلام اظهار کرد: چرا از نبود آزادی و قانون در مجامع بینالمللی صحبت نمیکنید و در این رابطه دغدغهای ندارید اما در داخل دم از قانون میزنید و درحالیکه مشکلات آقای احمدینژاد در دوره ریاست جمهوری اطرافیانش بودند ازجمله مفسد سه هزارمیلیاردی و شما در حمایت از این فرد نامه نوشتید درحالیکه جریان اصولگرا در مقابل این فرد ایستاد.
جبرائیلی در پاسخ به سخنان زیباکلام در خصوص برداشته شدن تحریمها پس از توافق اظهار کرد: بعد از توافق ژنو صادرات آلمان در حوزه گندم افزایش پیداکرده است درحالیکه کشورهای پیشرفته دنیا هیچگاه مرزهایشان را به روی صادرات کالاهای مصرفی باز نکردهاند.
معاون پژوهشی خبرگزاری فارس ادامه داد: این کشورها که امروز توسعهیافته و پیشرفته محسوب میشوند هیچگاه اجازه ندادند بازارهایشان توسط خارجیها تصاحب شود چراکه به قول «آدام اسمیت» ثروت هر کشوری تولیدات داخلی آن کشور است.
آمریکاستیزی مانع توسعه نیست
جبرائیلی در پاسخ به سخنان زیباکلام در رابطه با آسیبهای آمریکاستیزی اظهار داشت: شما چطور میتوانید آمریکاستیزی را مانع توسعه سیاسی قلمداد کنید درصورتیکه کشور عربستان آمریکاستیزی نداشته است و در حال حاضر فاقد توسعه سیاسی است.
معاون پژوهشی خبرگزاری فارس افزود: ما هر جا بر اساس تعالیم اسلام عمل کردهایم به نفعمان بوده است و عدهای میگویند که ما دغدغه اسلام را در سوریه نداریم درصورتیکه اگر اقتدار جمهوری اسلامی ایران در منطقه نبود ظریف هرگز به مذاکرات مربوط به سوریه دعوت نمیشد و این قدرت منطقهای ایران است که به شما اجازه و فرصت مذاکره را داده است.
دولت به دنبال خرید رای مردم است
وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۳ دولت اعلام کرده بود که ما از رکود عبور کردیم و چه ضرورتی داشت که دوباره بسته خروج از رکود در شرایط فعلی تصویب شود درحالیکه این همان مدل ترکیه است که قرض کرده و مصرف میکند.
جبرائیلی در توضیح بسته خروج از رکود دولت در شرایط فعلی بیان داشت: دولت روحانی آگاه است که نتایج توافق تا قبل از انتخابات محقق نمیشود بنابراین با مقروض کردن ملت و ایجاد رفاه بیشتر در کوتاهمدت سعی دارند رأی ملت را برای انتخابات به دست بیاورند.
اصلاحات از سعهصدر اسلامی سوءاستفاده میکند
معاون پژوهشی خبرگزاری فارس بابیان اینکه جریان اصلاحات از سعهصدر اسلامی سوءاستفاده میکند ابراز کرد: عدهای این سؤال را مطرح میکنند که چرا رهبری نظام باوجود شناخت افرادی مانند خاتمی و موسوی به آنان فرصت فعالیت و حضور داد؟
وی با اشاره به رفتار حضرت علی (ع) در ارتباط با مخالفانش اظهار کرد: رهبری نظام نخواست که این افراد را از حقشان به سبب گناه ناکرده محروم کند و در آن شرایط این تنها گزینه بود.
جبرائیلی در پاسخ به سؤال یکی از حاضران در جلسه که شما تأثیر برجام را بر انتخابات مجلس چگونه ارزیابی میکنید توضیح داد: دولت با علم به اینکه برجام عوایدش بهزودی به جامعه تزریق نخواهد شد بستهای را تدوین کرد که به مردم وام بدهند تا رفاه نسبی در بین مردم ایجاد شود که من بعید میدانم مردم را بشود اینطور فریب داد.
وی سپس از دکتر زیباکلام سؤال کرد که آیا برجام را خواندهاند یا نه که پاسخ زیباکلام منفی بود و ایشان با ابراز تأسف اظهار کرد: من برجام را حفظ هستم و یکی از واقعیات برجام ناظر بر تراکنش دلارهای نفتی است یعنی ما دلارهای نفتیمان را نمیتوانیم به کشور وارد کنیم.
بسته خروج از رکود منجر به تورم خواهد شد
معاون پژوهشی خبرگزاری فارس افزود: دلارهای نفتی ما همچنان در حصر هستند و ما تنها میتوانیم از کشورهایی که نفت به آنان میفروشیم کالا وارد کنیم و متأسفانه اگر دولت به فکر تولید نباشد طبق یک برآورد ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به جامعه تزریق خواهد شد که در سال آینده تورم وحشتناکی ایجاد خواهد کرد.
جبرائیلی این سیاست را به پوست خربزهای تشبیه کرد که زیر پای همین دولت را زمین میزند و این سیاست یک نوع نزدیکبینی اقتصادی است که فکر تورم را در آینده نمیکند و تنها میخواهد وضع اقتصادی مردم در آینده نزدیک خوب شود تا مردم دوباره به همین دولت رأی دهند.
