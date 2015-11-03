نمایشگاه نقاشی «فردین صادق ایوبی» در سنندج گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه نقاشی فردین صادق ایوبی از نقاشان برجسته و صاحب نام کردستانی شامگاه دوشنبه با حمایت حوزه هنری استان در گالری سوره پردیس سینمایی بهمن سنندج گشایش یافت.

در این نمایشگاه ۶۰ تابلوی نقاشی از استاد فردین صادق ایوبی در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

این نقاش برجسته کردستانی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: من در آثار هنری خود همواره به دنبال ارائه تصویرهای زیبا از زندگی هستم و به همین دلیل همواره به عشق، دوستی و محبت توجه زیادی می کنم.

فردین صادق ایوبی ادامه داد: نقاشی های من در ستایش از زیبایی های زندگی، نمادی از عشق و امید و همچنین آزادی های انسانی است و به همین دلیل می خواهم دنیایی عاری از خشونت را به تصویر بکشم.

وی با اشاره به اینکه یکی از خواسته های من توجه به محبت و دوستی در جامعه، افزود: می توان با دوستی و همچنین عشق ورزیدن دنیایی عاری از خشونت را در جهان تصویر کرد و به همین دلیل زبان هنر باید زبان دوستی و محبت باشد.

این نمایشگاه نقاشی در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در گالری سوره پردیس سینمایی بهمن سنندج واقع در خیابان فردوسی به مدت یک هفته برپاست.

فردین صادق ایوبی از اساتید برجسته و صاحب نام عرصه نقاشی است و تاکنون در جشنواره های مختلف ملی و بین المللی نیز به موفقیت های چشمگیری دست پیدا کرده است.