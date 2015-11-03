مدرسه خیرساز ۱۲ کلاسه رسول اکرم(ص) در قروه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این طرح آموزشی در شهرستان قروه شامگاه دوشنبه با حضور مسئولان استانی از جمله مدیرکل آموزش و پرورش، مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز، مسئولان شهرستانی و چند نفر از خیرین مدرسه ساز به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی به بهره برداری رسید.

این واحد آموزشی با ۱۲ کلاس درس موضوعی با ظرفیت ۲۵ نفر و نیز ۱۰ اتاق اداری با نام رسول اکرم(ص) توسط خیر نیکوکار حاج عزت اله خادمی در زمینی به مساحت هزار و ۴۸۳ مترمربع به بهره برداری رسید.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کردستان اعتبار هزینه شده برای این طرح را ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ريال اهدایی خیر مدرسه ساز و ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ريال را نیز از محل اعتبارات دولتی تخریب و بازسازی مدارس اعلام کرد.

به گفته شهرام سعیدی عملیات بازسازی و نوسازی مدارس در جهان از سال ۲۰۱۵ آغاز شد که در این راستا کشورمان ایران پیشینه ای قدیمی دارد و از سال ۸۴ این کار ارزشمند در کشور کلید خورد و در سال ۸۵ براساس طرح مصوب تخریب و نوسازی مدارس کشور، قرار شد ۱۳۱ هزار و ۹۳۵ باب کلاس ساخته و ۱۲۶ هزار و ۱۰ کلاس در کل کشور مقاوم سازی شوند و در این میان خیرین روی کار آمده و پیش قدم این امر شده و توانستند گامهای مؤثری در این مسیر بردارند.

وی بیان کرد: مشارکت خیرخواهانه در تعلیم و تربیت گام مهمی در مسیر آموختن علم و دانش به فرزندان این آب و خاک است که باید مورد تقدیر قرار گیرد.

سعیدی با اشاره به وجود فضای آموزشی مطلوب برای ترغیب دانش آموز به کسب علم و دانش، تصریح کرد: مهمترین عامل برای دسترسی به علم و دانش در هر کشوری وجود فضای آموزشی مطلوب است و معلم زمانی می تواند داشته های علمی خود را به دانش آموز منتقل کند که در یک فضای مطلوب قرار بگیرد.

۸۰ درصد مدارس استان هوشمندسازی شده اند

همچنین رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کردستان در این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در استان ۲۷ مدرسه در قالب ۸۰ کلاس درس توسط خیرین با مبلغی حدود ۱۰ میلیارد تومان ساخته و نوسازی شده اند.

ابراهیم حسامی مشارکت خیرین در این زمینه را با رشدی ۲۰ درصدی در استان خواند و تصریح کرد: برای این ۸۰ کلاس درس از همت والای ۴۰ درصدی خیرین داخل استان، ۵۰ درصدی خارج از استان و نیز ۱۰ درصدی خارج از کشور بهره برده ایم.

به گفته وی ۱۵ مدرسه نیز برای ساخت و نوسازی در دست اقدام و اجرا است.

حسامی شهرستان قروه را از لحاظ کمکهای خیرین مدرسه ساز در رتبه ششم استان دانست و اظهار داشت: شهرستانهای بانه، سقز، مریوان، سروآباد و دیواندره در رده های اول تا پنجم بوده که این شهرستانها نیز دارای بیشترین نیاز به ساخت و بهسازی فضاهای آموزشی هستند.

وی با بیان اینکه ۸۰ درصد از مدارس استان هوشمندسازی شده اند افزود: در بحث هوشمند سازی مدارس نیاز است بیشتر از قبل اقدام شود تا این عمل باعث ایجاد انگیزه و شور و شوق در دانش آموزان شود.

حسامی همچنین از کمبود فضای آموزشی در استان خبر داد و بیان کرد: در حال حاضر هزار و ۵۰۰ کلاس درس در استان نیاز است که برای این امر تنها بودجه و اعتبارات دولتی کفایت نمی کند به همین دلیل دستان توانمند خیرین را می فشاریم و عزم آنان را می طلبیم.

این مقام مسئول از تعهد خیران مدرسه ساز کشور به صورت سالانه ۸۰۰ میلیارد تومان خبر داد و این تعهد را در استان ۲۷۰ میلیارد ريال دانست و اظهار امیدواری برای افزایش این میزان تعهد کرد.