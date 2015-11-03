به گزارش خبرگزاری مهر، استیون جرارد اعلام کرد در پایان فصل ۲۰۱۶ فوتبال را ترک می‌کند و بعد از بازی‌های حذفی ال‌ای گالاکسی، بازنشسته می‌شود.

بازیکن مشهور لیورپول که ۳۵ ساله است، تابستان امسال به گالالکسی پیوست و قراردادی ۱۸ ماهه با آنها بست. این بازیکن انگلیسی در این مدت دو گل برای تیمش زده و با حضور در ۱۴ بازی لیگ ۳ پاس گل هم داده است.

تیم گالاکسی چهارشنبه شب با شکست 3 بر 2 مقابل سیاتل ساندرز از جام اصلی فوتبال آمریکا بازماند و جرارد که دید امکان کسب عنوان قهرمانی دیگری با تیمش وجود ندارد، مصمم به بازنشستگی شد.

بازیکن محبوب انگلیسی‌ها گفت: این آخرین فصل فوتبال من است، اما نمی‌خواهم احساس کنم همین حالا سال آینده رسیده است. دوست دارم در اوج کنار بروم، اما این فصل هم طولانی است و قطعا تا آخر فصل تجربیات خوبی خواهم داشت.