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۱۲ آبان ۱۳۹۴، ۹:۴۱

جرارد در پایان فصل بازنشسته می‌شود

جرارد در پایان فصل بازنشسته می‌شود

استیون جرارد ستاره پیشین تیم فوتبال لیورپول اعلام کرد تنها تا آخر این فصل در زمین به دوران بازیگری‌اش ادامه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، استیون جرارد اعلام کرد در پایان فصل ۲۰۱۶ فوتبال را ترک می‌کند و بعد از بازی‌های حذفی ال‌ای گالاکسی، بازنشسته می‌شود.

بازیکن مشهور لیورپول که ۳۵ ساله است، تابستان امسال به گالالکسی پیوست و قراردادی ۱۸ ماهه با آنها بست. این بازیکن انگلیسی در این مدت دو گل برای تیمش زده و با حضور در ۱۴ بازی لیگ ۳ پاس گل هم داده است.

تیم گالاکسی چهارشنبه شب با شکست 3 بر 2 مقابل سیاتل ساندرز از جام اصلی فوتبال آمریکا بازماند و جرارد که دید امکان کسب عنوان قهرمانی دیگری با تیمش وجود ندارد، مصمم به بازنشستگی شد.

بازیکن محبوب انگلیسی‌ها گفت: این آخرین فصل فوتبال من است، اما نمی‌خواهم احساس کنم همین حالا سال آینده رسیده است. دوست دارم در اوج کنار بروم، اما این فصل هم طولانی است و قطعا تا آخر فصل تجربیات خوبی خواهم داشت.

کد مطلب 2956576

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