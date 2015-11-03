به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان، جمال ارشدی در جلسه کارگروه ساماندهی و اسکان افراد بی سرپناه و متکدیان و معتادان که در محل دفتر امور اجتماعی استانداری تشکیل شد، گفت: با توجه به فرارسیدن فصل سرما و به منظور جلوگیری از آسیب های ناشی از آن بر روی وضعیت ساماندهی این افراد ضروریست که ادارات و دستگاه های اجرایی عضو کارگروه هماهنگی و مساعدت لازم برای اسکان و یاری رسانی به این افراد را به عمل آورند.

وی عنوان کرد: در اجرای طرح بانک اطلاعاتی اثر انگشت و رنگ چشم افراد بی سرپرست و متکدیان دراین سامانه ذخیره و به سرور مرکزی وزارت کشور ارسال شده و در نهایت ساماندهی به صورت غربالگری و سراسری در کشور اجرا می شود.

وی در ادامه بر لزوم تلاش بیشتر شهرداری سنندج و برخی دیگر از دستگاه های اجرایی و متولی برای ساماندهی افراد بی سرپناه از طریق مجتمع های حمایتی تاکید کرد.

لازم به ذکر است در این جلسه همچنین بر لزوم همکاری نیروی انتظامی را برای تامین امنیت مجتمع های نگهداری افراد بی سرپناه، همکاری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر نسبت به اسکان افراد بی سرپناه، مشارکت دانشگاه علوم پزشکی برای پذیرش، درمان و نظارت بر وضعیت بهداشتی مجتمع ها، آموزش کمک های اولیه توسط جمعیت هلال احمر در مجتمع ها، فراهم کردن زمینه مشارکت خیرین و سازمان های مردم نهاد در حمایت و تامین مواد غذایی افراد بی سرپناه و نیز ایجاد گرم خانه برای این افراد با همکاری شهرداری سنندج و اعضای کارگروه تاکید شد.