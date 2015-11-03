عباس سروری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: همزمان با سراسر کشور تظاهرات عظیم مردمی در روز چهارشنبه مصادف با یوم الله ۱۳ آبان در سراسر استان کرمانشاه برگزار می‌شود.

وی با دعوت از اصناف، کسبه، بازاریان، روحانیون، دانشگاهیان، دانش آموزان و سایر اقشار مردمی در این راهپیمایی افزود: امسال مردم کرمانشاه حضوری باشکوه تر و پرشورتر از سال‌های گذشته خواهند داشت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در ادامه افزود: راس ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه روز چهارشنبه ۱۳ آبان راهپیمایی عظیم مردمی مقابل مسجد جامع شهر کرمانشاه برگزار می‌شود.

وی دکتر مقدم فر، مشاور عالی فرماندهی کل سپاه پاسداران را سخنران ویژه مراسم فردا عنوان کرد و گفت: مقدمات کار برای خلق حماسه‌ای ماندگار و مردمی در استان از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه اندیشیده شده است.

سروری ابراز امیدورای کرد: با توجه به اینکه روز ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و نیز روز دانش آموز است انتظار می‌رود دانش آموزان حضوری پررنگ در این مراسم داشته باشند.

وی در ادامه بیان کرد: برنامه های فرهنگی وسیعی در سطوح مدارس آموزش و پرورش و آموزشگاه‌ها برای دانش آموزان در نظر گرفته شده است.

سروری برجسته ترین شعار راهپیمای یوم الله ۱۳ آبان امسال را «مرگ بر آمریکا» عنوان کرد و گفت: این شعار باید پرشورتر از سال‌های گذشته سر داده شود.

وی مرگ بر آل سعود و مرگ بر اسرائیل را از دیگر شعارهای این مراسم بزرگ نام برد و گفت: حضور حماسی اقشار مختلف مردم در این راهپیمایی را انتظار داریم.