پایگاه امداد و نجات توسط خیرین در قزوین احداث می شود

حمید ره‌ انجام در گفتگو با مهر اظهار کرد: یکی از خیرین عضو داوطلب جمعیت هلال‌احمر استان قزوین به نام حاج حمدالله فصیحی رامندی زمینی به مساحت ۲ هزار و ۴۵۰ مترمربع برای ساخت یک پایگاه امداد و نجات در شهر دانسفهان از توابع شهرستان بویین‌زهرا اهدا کرد.

وی افزود: این زمین در دو کیلومتری دانسفهان به سمت تهران و در مجاورت راهدارخانه دانسفهان واقع‌شده است و موقعیت مناسبی برای استقرار پایگاه امدادی را دارد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قزوین ادامه داد: همچنین یک خیر نیکوکار دیگر به نام حاج روح‌الله قموشی رامندی تأمین هزینه ساخت این پایگاه به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال را بر عهده گرفت تا در این کار خداپسندانه سهیم شود.

ره‌ انجام اضافه کرد: اهدای زمین و هزینه مورد نظر در نشستی مشترک میان جمعیت هلال‌احمر استان، شورای شهر دانسفهان و بخشدار رامند نیز به تصویب رسیده است.

وی عنوان کرد: احداث یک پایگاه امداد و نجات در حوالی دانسفهان پیش‌ از این در طرح جامع امداد و نجات استان پیش بینی شده بود که باهمت خیرین و داوطلبان محقق می‌ شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌ احمر استان قزوین با اشاره به‌ ضرورت ساخت پایگاه در این منطقه یادآورشد: محل موردنظر، محور پرترددی است که خودرو و ماشین‌ آلات سنگین در آن تردد می‌کنند و به دلیل کشاورزی بودن منطقه و عبور مستمر ماشین‌آلات کشاورزی، احتمال بروز حوادث زیادی در آن وجود دارد که استقرار این پایگاه می تواند در امدادرسانی بموقع و کاهش خسارات انسانی و مالی این حوادث موثر باشد.

ره‌ انجام اهمیت همکاری مردم و خیرین در فعالیت‌های خیرخواهانه و داوطلبانه را ضروری دانست و گفت: ترویج این فرهنگ می‌تواند زمینه‌ساز رفع بسیاری از کاستی‌ها باشد و در این صورت اهداف جمعیت هلال‌احمر در رواج بشردوستی و کمک به انسان‌ها تا حد زیادی تحقق می یابد.

رئیس کارگروه امداد و نجات و آموزش‌های همگانی استان قزوین در ادامه از برگزاری دوره آموزشی ارزیابی در سوانح ویژه اعضای کارگروه امداد و نجات و آموزش‌های همگانی استان قزوین به مدت دو روز در این استان خبر داد.

وی افزود: در این دوره کارشناسان دستگاه‌های عضو کارگروه امداد و نجات و آموزش‌های همگانی استان قزوین ازجمله مدیریت بحران استانداری٬ اداره کل آموزش‌وپرورش، شهرداری‌ها و سازمان‌های آتش‌نشانی و خدمات ایمنی٬ مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان٬ اداره کل راه و شهرسازی، شرکت‌های آب و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات حضور داشتند و آموزش‌های لازم را کسب کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قزوین عنوان کرد: این جمعیت به‌عنوان ریاست کارگروه امداد و نجات و آموزش‌های همگانی استان قزوین موظف است تمام آموزش‌های مربوط به مقابله با حوادث را به دستگاه‌های عضو کارگروه ارائه کند که دوره کنونی از جمله این آموزش‌ها به شمار می‌رود.