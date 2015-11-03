به گزارش خبرگزاری مهر، امروز سه شنبه ١٢ آبان ماه نمایشنامه خوانی «شام ناتمام آخر» به كارگردانی پريسا نورسته در تماشاخانه «بازيگاه» برای نجات زندگی یک جوان از قصاص اجرا می‌شود.

تمام عوايد اين اجرا به نفع آزادی جوان مورد نظر از قصاص هزینه می شود. قیمت بلیت برای هر سانس ۱۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است و در صورت خرید اینترنتی قیمت بلیت به ۱۰ هزار تومان کاهش پیدا می کند.

این نمایشنامه خوانی امروز سه شنبه ۱۲ آبان ماه ساعت ۱۷:۱۵ در تماشاخانه «بازیگاه» اجرا می شود.

عوامل نمایشنامه خوانی «شام ناتمام آخر» عبارتند از نقش خوانان :حامد حسین زادگان، سحر قدیمی، کارگردان: پریسا نورسته، نویسنده: کیانوش الطافی، مشاور اجرا: پریناز آل آقا، موسیقی: هامون ضرابی.

تماشاخانه «بازیگاه» در میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، بعد از خیابان فلسطین، خیابان کبکانیان، خیابان مرتضی زاده، پلاک ۱۲، طبقه ۴ واقع شده است.