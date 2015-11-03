مصرف سالانه ۳ ميليارد ليتر نوشابه در ايران

روزنامه آرمان نوشت: سبك زندگي ايرانيان مشكل دارد. نداشتن تغذيه مناسب كه بتواند همه ويتامين ها و مواد مغذي مورد نياز روزانه بدن راتامين كند در كنار كم تحركي و عدم رعايت بهداشت فردي سبب شده است پزشكان و مسئولان امر بهداشت هرچند وقت يك بار آمارهاي نگرانكننده اي از درصد ابتلاي ايرانيان به بيماري هايي كه ناشي ازاين سبك غلط زندگي است، ارائه دهند.
كم تحركي و مصرف مواد غذايي زيانآور همچون نوشابه و انواع فست فودها در كشور سبب شده است زنگ خطرابتلا به بيماري هايي نظير سرطان و ديابت در كشور به صدا درآيد. روز گذشته قائم مقام وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در امور مشاركتهاي اجتماعي گفت: سالانه ۹۰ هزار نفر به بيماران سرطاني كشور افزوده ميشود. سيدمحمد هادي ايازي اظهار داشت: حدود سه هزار و ۴۰۰ نفر از اين تعداد كودك هستند. او با تاكيد بر نقش سازمانهاي مردمنهاد در اين امور افزود: فرهنگسازي در حوزه امور خيريه سلامت بسيار مهم است و اين فرهنگسازي بايد در كودكان و نوجوانان نهادينه شود. به گزارش ايرنا، به گفته او، ۶۰ هزار خير حوزه سلامت كشور طي دوره گذشته ۳۰ هزار ميليارد ريال به اين بخش اهدا كردهاند.
۴۰ درصد ايرانيها كمتحرك هستند
رئيس مركز مديريت بيماريهاي غيرواگير وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: ۴۰ درصد ايرانيان ۱۵ تا ۶۴ سال تحرك كافي ندارند. همچنين مردم استان فارس كمتحركترين و كهگيلويه و بوير احمد پر تحرك ترين هستند. احمد كوشا درباره اهميت تحرك فيزيكي و ورزش در سلامت گفت: مطالعات موجود در وزارت بهداشت نشان ميدهد كه ميزان تحرك و ورزش در بين ايرانيان سير نزولي دارد و هر سال كم ميشود. او گفت: در سال ۸۷ حدود ۳۸ درصد ايرانيان كمتحرك بودند، اين ميزان در سال ۸۸ به ۳۹ درصد و در سال ۹۰ به ۴۰ درصد رسيد و بعد از آن نيز مطالعه جديدي درباره ميزان تحرك ايرانيان انجام نشده است.
رئيس مركز مديريت بيماريهاي واگير وزارت بهداشت ادامه داد: بر اساس اين مطالعات مردم استان فارس با ۴/ ۵۳ درصد كم تحركي، از همه استانهاي كشور كم تحرك تر هستند و بعد از آن استان سيستان و بلوچستان با ۵/ ۵۲ درصد و بوشهر با ۴/ ۵۰درصد كم تحركي در ردههاي بعدي قرار دارند. او گفت: بيشترين ميزان تحرك در بين ساكنان استان كهگيلويه و بويراحمد گزارش شده كه ميزان كم تحركي در آن ۴ /۲۰درصد است يعني ۷۹/۶درصد افراد در اين استان تحرك كافي دارند. بعد از آن نيز استان مازندران با ۴ /۲۲ درصد و لرستان با ۹/ ۲۷ درصد كم تحركي در رتبه هاي دوم و سوم از نظر فعاليت فيزيكي مناسب در كشور قرار دارند.
كوشا ادامه داد: بهطور كلي ورزش و تحرك ميتواند پيري را به تعويق بيندازند و سن بيولوژيك انسان را پايين بياورد اما اينكه ورزش چقدر و تا چه اندازه ميتواند سن بيولوژيك انسان را كم كند هنوز مطالعه دقيقي در وزارت بهداشت نداريم. به گزارش ايرنا، او ادامه داد: آنچه بر اساس مطالعات وزارت بهداشت ميتوانيم به آن استناد كنيم اين است كه ورزش و تحرك كافي ميتواند از بيماريهاي مهميمثل بيماريهاي مزمن قلبي- عروقي، تنفسي، سرطان، ديابت جلوگيري كند.
مصرف نوشابه در ايران و لزوم جايگزيني آبميوه به جاي آن
رئيس دانشكده طب سنتي دانشگاه علوم پزشكي تهران نيز درباره عادات غذايي نادرست ايرانيان گفت: بهطور متوسط هر نفر در ايران ۴۲ ليتر نوشابه مصرف مىكند؛ يعنى ايرانيان سالانه بيش از ۲ميليارد و ۹۰۰ميليون ليتر نوشابه استفاده مىكنند. حسين رضاييزاده اظهار داشت: در حال حاضر، در ايران بهدلايلي مصرف آب ميوه در حال رشد است.
رئيس دانشكده طب سنتي دانشگاه علوم پزشكي تهران اظهار داشت: استفاده از آب ميوه بهجاي ميوه خام، رشد فرهنگ بهداشت عموميو افزايش آگاهي عموميدرباره فوايد مصرف نوشيدنيهاي طبيعي بهويژه آب ميوه بستهبندي شده خود از دلايل ديگر مصرف آب ميوههاست. رضاييزاده گفت: از طرفي افزايش تعداد دانشآموزان در مراكز آموزشي كه سبب خريد، مصرف نوشابهها و آب ميوه بستهبندي ميشود، همچنين گرم شدن هوا، بهدليل تغييرات جوي سالهاي اخير كه ميتواند موجب مصرف بيشتر نوشيدني و آب ميوه شود. براين اساس تبليغ منفي عليه نوشابههاي گازدار و مطرح شدن آب ميوه به عنوان كالاي جايگزين ميان محصولات كارخانهاي شده است. به گزارش تسنيم، رضاييزاده افزود: بهطور متوسط هر نفر در ايران ۴۲ ليتر نوشابه مصرف مىكند؛ يعنى ايرانيان سالانه بيش از ۲ ميليارد و ۹۰۰ ميليون ليتر نوشابه استفاده مىكنند، همچنين در سال ۲۰۰۲ ميلادي در فرانسه نوشابه مكه يا مكاكولا ويژه مسلمانان توليد شد.
