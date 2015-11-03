مسابقات مفاهیم قرآن کریم در استان زنجان برگزار می شود

حجت‌الاسلام فخرالدین خدابنده لو در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های اداره کل اوقاف برگزاری مسابقات قرآن و تربیت حفاظ قرآنی است.



وی از برگزاری مسابقات معارف (مفاهیم) قرآن کریم در استان زنجان خبر داد اظهار کرد: این مسابقه استانی روز جمعه ۱۵ آبان ماه ساعت ۹ صبح در امامزاده سید ابراهیم (ع) برگزار می‌شود.



معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: در این مسابقه ۲۴ نفر از خواهران به رقابت می‌پردازند و ۱۰ نفر به مسابقات قرآنی کشوری اعزام می‌شوند.



حجت‌الاسلام خدابنده لو تأکید کرد: برگزاری مسابقه کشوری خواهران طی چند ماه آینده برگزار خواهد شد.



وی با اشاره به اینکه تربیت حافظان قرآنی در راستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری در بحث تربیت ۱۰ میلیون حافظ در کشور صورت می‌گیرد گفت: خوشبختانه با اقدامات انجام‌شده تا کنون بیش از ۱۰ هزار حافظ قرآن در استان زنجان تربیت‌ شده است.



معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان، با اشاره به اینکه اداره کل اوقاف در کنار تربیت حافظان قرآنی نسبت به برگزاری مسابقات قرآن نیز اقدام می‌کند گفت: سطح برگزاری این مسابقات به علت حضور حافظان برتر کشوری در استان زنجان مطلوب است.



حجت‌الاسلام خدابنده لو تصریح کرد: خوشبختانه در ماه محرم استقبال مردم از برنامه‌های قرآنی استان بسیار مطلوب بود.



وی افزود: سازمان اوقاف و امور خیریه به بحث باسواد کردن قرآنی مردم در استان بسیار تأکید دارد و طی سال‌های آینده برنامه‌ریزی لازم را دارد.