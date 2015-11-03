شنوایی شناسان کشور در برج میلاد گردهم می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر سعيد فراهانی گفت: اولين كنگره مفاهيم و اصول كاربردي شنوايي شناسي در ايران (Audiology in-Practice) توسط دانشگاه علوم پزشكي تهران و با همكاري ديگر دانشگاههاي علوم پزشكي كشور، سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بهزيستي كشور و انجمن شركت هاي تجهيزات كمك شنوايي و سمعك از امروز ۱۲ آبان با حضور جمعی از اساتید برجسته شنوایی شناسی از داخل و خارج از کشور در مركز همايش هاي بين المللي برج ميلاد برگزار مي شود،

دبير علمی اولين كنگره مفاهيم و اصول كاربردی شنوايي شناسی ايران گفت: هدف از برگزاری این کنگره توانمند سازي دانش آموختگان شنوايي شناسي در حيطه هاي مختلف پركتيكال و كاربردي از جمله تجويز و تنظيم سمعک، كاشت حلزون شنوایی، مواجهه با اختلالات پردازش شنوایی مركزی، توانبخشی شنوایی، ارزيابی و توانبخشی اختلالات تعادلی، ارزيابي و درمان وزوز گوش و بسياري از مباحث روز شنوايي شناسي است.

فراهانی عنوان کرد : این کنگره در دو بخش برگزار می شود بخش اول آن با ارائه سخنرانی هایی با موضوعات مهم شنوایی توسط اساتید مجرب و دانشمند به صورت آموزشی بوده و بخش دوم که بیشترین زمان کنگره را به خود اختصاص می دهد شامل برگزاری ۵۰ کارگاه علمی و آموزشی است و این کنگره دارای ۱۷ امتیاز بازآموزی برای شرکت کنندگان است.

در حاشیه برگزاری این کنگره نمایشگاه تجهیزات شنوایی و سمعک جهت بازدید شنوایی شناسان با روزآمدترین تکنولوژی دنیا برپا شده است.