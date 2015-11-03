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۱۲ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۱۷

برپایی اولین کنگره کاربرد شنوایی شناسی؛

شنوایی شناسان کشور در برج میلاد گردهم می آیند

شنوایی شناسان کشور در برج میلاد گردهم می آیند

مدير گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشكی تهران، از آغاز بکار اولین کنگره مفاهیم و اصول کاربرد شنوایی شناسی از صبح سه شنبه به مدت ۳ روز در برج میلاد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر سعيد فراهانی گفت: اولين كنگره مفاهيم و اصول كاربردي شنوايي شناسي در ايران (Audiology in-Practice) توسط دانشگاه علوم پزشكي تهران و با همكاري ديگر دانشگاههاي علوم پزشكي كشور، سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بهزيستي كشور و انجمن شركت هاي تجهيزات كمك شنوايي و سمعك از امروز ۱۲ آبان با حضور جمعی از اساتید برجسته شنوایی شناسی از داخل و خارج از کشور در مركز همايش هاي بين المللي برج ميلاد برگزار مي شود،

دبير علمی اولين كنگره مفاهيم و اصول كاربردی شنوايي شناسی ايران گفت: هدف از برگزاری این کنگره توانمند سازي دانش آموختگان شنوايي شناسي در حيطه هاي مختلف پركتيكال و كاربردي از جمله تجويز و تنظيم سمعک، كاشت حلزون شنوایی، مواجهه با اختلالات پردازش شنوایی مركزی، توانبخشی شنوایی، ارزيابی و توانبخشی اختلالات تعادلی، ارزيابي و درمان وزوز گوش و بسياري از مباحث روز شنوايي شناسي است.

فراهانی عنوان کرد : این کنگره در دو بخش برگزار می شود  بخش اول آن با ارائه سخنرانی هایی با موضوعات مهم شنوایی توسط اساتید مجرب و دانشمند به صورت آموزشی بوده و بخش دوم که بیشترین زمان کنگره را به خود اختصاص می دهد شامل برگزاری ۵۰ کارگاه علمی و آموزشی است و این کنگره دارای ۱۷ امتیاز بازآموزی برای شرکت کنندگان است.

در حاشیه برگزاری این کنگره نمایشگاه تجهیزات شنوایی و سمعک جهت بازدید شنوایی شناسان با روزآمدترین تکنولوژی دنیا برپا شده است.  

کد مطلب 2956677
حبیب احسنی پور

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