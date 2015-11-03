بستن بازوبند کاپیتانی رئال مادرید افتخار بزرگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مارسلو که همراه رافا بنیتز در نشست خبری پیش از بازی با پاریسن ژرمن شرکت کرده بود، گفت: در شرایط خوبی هستم و میخواهم به تیمم کمک کنم.
مارسلو که در جام جهانی ۲۰۱۴ به عنوان بهترین مدافع چپ جهان انتخاب شد، درباره بازی امشب(سه شنبه) گفت: بازی سختی خواهد بود. پاریس یک تیم بزرگ با بازیکنان بزرگ است.
این بازیکن ۲۷ ساله درباره کاپیتانی هم گفت: من کاپیتان دوم هستم و برای من این یک افتخار و مسئولیت بزرگ است، چون با بستن بازوبند برای مردم مثل یک الگو محسوب میشوید. امیدوارم این افتخار سال ها ادامه داشته باشد.
مارسلو بازی در برابر دی ماریا را هم افتخار بزرگی خواند و افزود: فکر میکنم برنابئو استقبال خوبی از دیماریا خواهد کرد چون کارهای زیادی این جا انجام داد.
