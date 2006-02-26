مسلمانان شيعه از مساجد سني بصره حفاظت مي كنند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري اسلامي، شيخ عبدالحسين المهمادي ، يكي از رهبران ديني مسلمانان بصره، عراق گفت: مسلمانان شيعه اين شهر اقدام به تشكيل كميته هايي در راستاي حفاظت از مساجد سني كرده اند.

اين در شرايطي است كه دشمنان اسلام در صدد هستند ميان مسلمانان تفرقه انداخته و به اهداف شوم خود دست يابند كه نمونه اي از اين امر، هتك حرمت حرمين شريفين امام حسن عسگري (ع) و امام هادي(ع) است.

تروريستها چهارشنبه هفته گذشته در اقدامي گستاخانه حرمهاي مطهر امامان دهم و يازدهم شيعيان عليهما السلام را با بمب منفجر كردند و حرمت اين مكان مقدس را شكستند. اين اقدام موجي از خشم و انزجار در ميان ملت عراق، شيعيان و همه مسلمانان دوستدار خاندان عصمت و طهارت (ع) به وجود آورد.

اين اقدام موهن محكوميت جوامع مختلف مسلمان و غير مسلمان را در پي داشت، مسلمانان سراسر دنيا نيز ضمن تقبيح تقرفه ميان مسلمانان خواستار اتحاد و صلح شدند.

