حسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی سال جاری ۳۵۰ هزار هکتار از اراضی استان زنجان زیر کشت گندم می‌رود که این میزان سه برابر نیاز استان است.



وی اظهار کرد: امسال ۲۳ هزار تن گندم در استان زنجان تولید شد.



مدیرکل جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: استان زنجان در میزان خرید گندم جزو ۱۰ استان برتر کشور است و همچنین این استان در تولید گندم باکیفیت در کشور رتبه خوبی به خود اختصاص داده است.



وی افزود: شهرستان خدابنده بیشترین میزان تولید گندم در استان زنجان را به خود اختصاص داده است.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان تصریح کرد: بخش کشاورزی سهم خوبی در اقتصاد استان دارد و در این راستا باید برای تولید محصولات با کیفیت برنامه‌ریزی لازم لحاظ شود.



وی تصریح کرد: ۳۰۵ هزار هکتار از اراضی استان به کشت گندم تعلق دارد که در این راستا از این میزان ۲۸۲ هزار هکتار از اراضی به‌صورت دیم و ۲۰ هزار هکتار هم به‌صورت آبی کشت می‌شود.



جعفری گفت: در استان زنجان گندم سرداری، هما، الوند، شهریار، پیشگام و آذری دو کشت می‌شود.