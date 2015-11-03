برگزاری ۶ مانور عملیاتی سایبری/دشواری ارتکاب به جرم در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید کمال هادیانفر در دومین دوره کوثر ۱۳۹۴ ویژه مدیران میانی پلیس فتای استان ها، با اشاره به تدوین سند راهبردی دوم این پلیس، اظهار داشت : پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی در سال ۸۹ به صورت رسمی كار خود را آغاز كرد و بعد از یك سال موفق شد در ۳۴ استان و بعد از دو سال در بیش از ۷۶ شهرستان با بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، مستقر شود.

وی در ادامه با اشاره به راه اندازی ۱۱ آزمایشگاه ادله دیجیتال در حوزه فارنزیك ، شبكه و كامپیوتر، بیان كرد: این آزمایشگاه ها به علت برخورداری از تجهیزات فنی از نادرترین آزمایشگاه ها در كشور است .

سردار هادیانفر با اشاره به اینكه در فتا نیروهای علمی و متخصص مشغول به كار می باشند، گفت: بیش از ۸۲ درصد كاركنان پلیس سایبری كشور ، كارشناسان حوزه الكترونیك هستند

وی تصریح کرد: پنج دوره برای این پلیس از زمان تاسیس تاكنون شامل ایجاد، طفولیت، رشد سریع، بلوغ و در دوران تکامل ثبات در نظر گرفته شده است كه در حال حاضر پلیس فتا در دوران تكامل خودش به دنبال ثبات بیش تر است.

رئیس پلیس سایبری ناجا با اشاره به اینكه روابط مطلوبی در راستای راهبردهای بین المللی كشور برای پی جویی جرایم سایبر فراملی با پلیس سایبر كشورهای دنیا برقرار شده است ، تصریح كرد : در حوزه تشخیص و پیشگیری ، مبارزه با جرایم سایبری ، استناد پذیری ادله ، جنگ نرم و دیپلماسی سایبری اقدامات عملیاتی مثمر ثمری صورت گرفته است .

سردار هادیانفر ضمن تاكید بر حوزه دیپلماسی سایبری ، به نشست ۲۰۱۵ با عنوان «جرایم در دنیای به هم پیوسته» با حضور ۴۶ كشور جهان در ایران اشاره كرد و بیان داشت: در عملیات «پانجیا ۸»، جمهوری اسلامی ایران جایگاه دوم را از حیث توانمندی عملیاتی، كشفیات و دستگیری در بین كشورهای جهان بدست آورده و از طریق مركز مقابله با جرایم سایبری سازمان اینترپل مورد تقدیر قرار گرفته است .

رئیس پلیس فتا ناجا آموزش و ارتقاء آگاهی را بسیار مهم برشمرد و گفت: در خصوص آموزش كاركنان پلیس فتا ۸۹ دوره شامل ۴۹ دوره تخصصی ، ۲۶ كارگاه آموزشی و ۲۴ كارگاه اشتراك دانش برگزار شد و ۷ مرحله آزمون نیز در خصوص چالش های سایبری بین پرسنل به عمل آمده است.

وی همچنین از ۶ دوره مانور عملیاتی سایبری كه به صورت تخصصی توسط كارشناسان این پلیس برگزار شد خبر داد و در پایان به دستاوردهای پلیس سایبری كشور شامل ارتقاء امنیت، دشوار نمودن نحوه ارتكاب جرم، افزایش قدرت كشف و اسناد پذیری ادله دیجیتال اشاره كرد.