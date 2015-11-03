روزانه ۷۰۰ کودک درخواست پناه به کشورهای اروپایی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه ایندیپندت چاپ انگلیس در گزارشی برای یونیسف نوشت: روزانه حدود ۷۰۰ کودک درخواست پناهندگی به کشورهای اروپایی را دارند. در این گزارش از انگلیس خواسته شده است که کمک های خود را به آوارگان موجود در اروپا افزایش دهد به ویژه با نزدیک شدن به زمستان احساس نیاز بیشتری به کمک ها می شود.

یونیسف نیز در این رابطه در گزارشی اعلام کرده است: بیش از ۱۹۰ هزار کودک در فاصله ماه های دسامبر تا سپتامبر درخواست پناهندگی از انگلیس داشته اند و این در حالی است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۹۸ هزار مورد بوده است.

در ادامه گزارش گفته شده است که کودکان پناهجو از مشکلات بسیاری رنج می برند و هر روز بر رنج هایشان افزوده می شود و اقدام انگلیس در پذیرش ۴ هزار پناهجو در سال جاری کافی نیست چرا که ما یک روز از اینکه به کودکان اجازه داده ایم بمیرند پیشمان خواهیم شد.

لازم به ذکر است این گزارش در حالی تهیه شده که به کمکهای برخی کشورهای غربی به ایجاد تروریسم در منطقه اشاره ای نشده است.