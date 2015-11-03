درخشش دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان در یک مسابقه بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر،تیم دانشجویی «هوافضای آذرخش» دانشگاه صنعتی اصفهان، عنوان چهارم بخش Outdoor مسابقات بین الملی ریزپرنده های بدون سرنشین آلمان (IMAV ۲۰۱۵) را کسب کرد.

در این رقابت ها که ۱۵ تا ۱۸ سپتامبر و با حضور۱۷ تیم در شهر آخن آلمان برگزار شد، تیم دانشجویی آذرخش دانشگاه صنعتی اصفهان با شرکت در بخشOutdoor با یک پرنده چهارموتوره، عنوان چهارم این رقابت ها را به خود اختصاص داد.

جواد پورمحمد، مهدی کاوه، مینا نظریان سامانی و نیما عرفانی جزی اعضای این تیم از دانشکده‌های مهندسی مکانیک و مهندسی برق دانشگاه صنعتی اصفهان، به سرپرستی دکتر مهدی نیلی احمدآبادی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک این دانشگاه دراین مسابقات حضور یافتند.

تیم آذرخش دانشگاه صنعتی اصفهان ضمن درکارنامه داشتن عنوان نخست این مسابقات که همه ساله و با حضور کشورهای مطرح جهان از جمله آلمان، هلند، فرانسه، روسیه، چین، سنگاپور، برزیل، ایران و ... با حمایت و مشارکت سازمان هوافضای اتحادیه اروپا و مرکز تحقیقات بین المللی ارتش امریکا جهت نمایش پیشرفت ها و دستاورد های کشور های مختلف برگزار می شود، از افتخار کسب چندین مقام بین المللی دیگر نیز برخوردار است.