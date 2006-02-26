مرحله سوم طرح اجراي هماهنگ استانداردهاي اجباري از امروز آغاز شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، علي اصغر توفيق صبح امروزدر جمع خبرنگاران گفت: مرحله سوم طرح اجراي استانداردهاي اجباري به منظور كنترل و بازرسي حدود 50 قلم از 485 قلم كالا كه بيشترين مصرف را در جامعه دارند ، از هفته نخست اسفند ماه در سراسر كشور به اجرا درآمد.

به گفته وي، در اين مرحله يك هزارو 698 واحد در سطح كشورمشمول طرح اجراي هماهنگ استاندارد مي شوند كه از اين ميزان 682 واحد يعني 40 درصد داراي پروانه استاندارد ويك هزارو 13 واحد يعني 60 درصد فاقد آن مي باشند .

وي با ارايه گزارشي در زمينه اين طرح افزود: با آغاز اجراي اين طرح ، 125 قلم كالا تحت پوشش اين طرح قرار خواهند گرفت كه شامل 25 قلم در فاز اول، 50 قلم در فاز دوم و 50 قلم نيز تا پايان فاز سوم مي باشد.

رييس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تصريح كرد: بر اساس اطلاعات موجود 60 درصد از 50 قلم كالاي اين طرح فاقد نشان استاندارد هستند و تنها 40 درصد از نشان استاندارد برخوردارند.

وي درباره نتيجه فاز اول طرح جامع اجراي هماهنگ استانداردهاي اجباري خاطرنشان كرد: از زمان آغاز اين طرح 69 درصد از 25 قلم كالاي مشمول اين طرح داراي نشان استاندار بودند كه هم اكنون به 87 درصد افزايش يافته و تنها 13 درصد در فاز نخست فاقد نشان استاندارد مي باشند.

معاون تحقيقات فلزي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي نيز در اين نشست گفت:در فاز نخست برخي از كالاها از جمله سيلندرگازمايع، انواع رگلاتور، سماوربرقي و شير پاستوريزه از 25 قلم كالاي مشمول طرح 100 درصد از علامت پروانه استاندارد برخوردار شدند.

و افزود: درآغازفاز نخست اين طرح 49 درصد ازكالاي شير پاستوريزه فاقد پروانه استاندارد بودند كه هم اكنون به 94 درصد رسيده و مابقي نيزتحت كنترل مي باشد.

نظام الدين تصريح كرد: در 4 ماهه اجراي فاز نخست اين طرح ( از اول آبان تا پايان بهمن ماه جاري) به 3 هزارو181 واحد توليدي فاقد و 3 هزارو 284 واحد داراي پروانه كاربرد علامت استاندارد در سطح كشور مراجعه شده است.

وي خاطرنشان كرد: در مدت ياد شده 37 مورد تعليق پروانه، 37 مورد ابطال و 825 مورد اعلام جرم و توقيف و 2 هزارو 869 مورد تذكرو اخطاركتبي در مراكز عرضه صورت گرفته است.

معاون تحقيقات فلزي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي افزود: در مدت ياد شده 19 هزارو 23 مورد كالا از مراكز توزيع و عرضه به واحدهاي توليدي و مراكز توزيع عودت داده شد.

برزگري تصريح كرد: در طي 4 ماه گذشته 84 مورد استفاده غير مجازاز علامت استاندارد در فرآورده‌هاي توليدي مشاهده شده است.

وي درباره اينكه كدام كالاها بيشترين و كمترين پروانه استاندارد را دارا هستند، گفت: 5/98 درصد از اجاق گازهاي توليدي كشور داراي پروانه استاندارد هستند وعايقهاي رطوبتي كمترين درصد پروانه استاندارد را دراين ميان به خود اختصاص داده اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر،علاوه بر 25 كالاي مشمول اين طرح كه اسامي آنها اول مهرماه امسال از سوي موسسه استاندارد اعلام شد، اين موسسه محصولات ذيل را نيز از امروز به اين ليست اضافه كرد: ماكاروني ، كنسرو عدسي، بادمجان، قورمه سبزي ، خورشت قيمه ، سوسيس در آب نمك، سوسيس در سس گوجه فرنگي ، قليه ماهي تن، خوراك مرغ، سس ماكاروني با سويا، قارچ، ذرت ، لوله هاي پلي اتيلن براي مصارف آبرساني، مايع خنك كننده ( ضد يخ) برپايه اتيلن گليكول مخصوص خودروهاي سبك، مايع خنك كننده ( ضد يخ) بر پايه اتيلن گليكول با سيليكات كم مخصوص موتورهاي سنگين، تايرهاي اتوبوس، باركش و يدك كش، مايع ترمزغير نفتي .

همچنين، انواع پتو( از نظربرچسب گذاري)، جعبه هاي مقوايي مورد استفاده براي شيريني و مواد غذايي، خمير لينترمورد مصرف در پوشك و نوار بهداشتي، انواع تخته خرده چوب ( نئوپان)، كيسه هاي پلاستيكي با لايه آلومينيوم جهت بسته بندي آب ميوه، عايقهاي حرارتي مورد مصرف در ساختمان بر پايه پشم هاي معدني، مواد شيميايي بتن، تيرچه بلوك هاي سقفي، فورهاي سترون كننده، دستگاههاي ساكشن پزشكي، ميكروست و كيسه ادرار از جمله اين كالا است.