نکات خواندنی از زندگی فضانوردان/ ۱۶ طلوع و غروب آفتاب در یک روز!

به گزارش خبرگزاری مهر، این سه فضانورد نخستین انسانهایی لقب گرفته اند که ساکن نخستین سازه اقامتی ساخت دست بشر در فضا بوده اند. از آن زمان بیش از ۲۲۰ فضانورد راهی این ایستگاه فضایی شده اند. در ادامه حقایق و نکات جالب توجهی درباره این ایستگاه فضایی که در واقع یک آزمایشگاه فضایی است بیان شده است.

ایستگاه فضایی بین المللی ۱۰۰ متر طول دارد و جالب اینکه ۵ اتاق خواب در آن تعبیه شده است. وزن کل این ایستگاه فضایی ۴۲۰ هزار کیلوگرم است.

همیشه کسی آنجاست

از ۱۵ سال پیش که ایستگاه فضایی بین المللی کار خود را رسما آغاز کرد همواره فضانوردانی در آن حضور داشته اند. به بیان بهتر همواره بین سه تا شش فضانورد در این ایستگاه حاضر بوده اند. مأموریتهایی که در این ایستگاه فضایی انجام می شود معمولا شش ماه به طول می انجامد.

غذا خیلی هم بد نیست

بر اساس اعلام ناسا، غذاهای مورد علاقه فضانوردان در ایستگاه فضایی بین المللی شامل نان ذرت مکزیکی، ماکارونی و پنیر است. اگر قرار باشد سه فضانورد برای حدود شش ماه در این ایستگاه حضور داشته باشند نزدیک به ۶۳۵۰ کیلوگرم غذا نیاز است. از زمان آغاز نخستین مأموریت در ایستگاه فضایی بین المللی تاکنون ۲۶ هزار و ۵۰۰ وعده غذایی در آن صرف شده است.

نان، نه!

به جز نان ذرت مکزیکی که موردی استثنایی محسوب می شود در ایستگاه فضایی بین المللی از نان استفاده نمی شود زیرا سایر انواع نان در صورت تکه تکه شدن در هوا به حالت معلق درآمده و گذشته از آن زمینه لازم برای انواع آلودگی ها در محیط بسته ایستگاه فضایی بین المللی را فراهم می آورند.

نحوه تمیز کردن موها در ایستگاه فضایی بین المللی

اجباری به نام بازیافت آب

انتقال آب آشامیدنی از زمین به ایستگاه فضایی بین المللی کاری به شدت پرهزینه است. از این رو فضانوردان همواره به دستگاه تصفیه و بازیافت آب این ایستگاه وابسته هستند. این دستگاه نیاز به ۴ لیتر آب تازه در هر روز را به ۱.۳ لیتر کاهش می دهد. با استفاده از این دستگاه پساب شستشو، تعریق و حتی ادرار فضانوردان تصفیه و برای نوشیدن آماده می شود. ناسا اعلام کرده که از زمان استقرار این دستگاه در ایستگاه فضایی بین المللی تاکنون بیش از ۱۰ هزار کیلوگرم آب قابل نوشیدن و کاملا بهداشتی از ادرار فضانوردان به دست آمده است.

حمام کردن در ایستگاه فضایی

از آنجاکه در محیط جاذبه صفر ذرات ریز آب در هوا معلق شده و به قطعات مختلف فضای داخلی ایستگاه فضایی بین المللی می چسبند، این اتفاق فرسودگی سریع آنها را به همراه دارد و به همین دلیل فضانوردان برای حمام کردن به جای استفاده از دوش آب از اسفنج های مخصوصی استفاده می کنند. در اینجا خبری از شامپو نبوده و به جای آن از دستمال برای تمیز کردن موها استفاده می شود.

نخستین فضانوردان ساکن ایستگاه فضایی بین المللی در سال ۲۰۰۰

تعطیلات آخر هفته در فضا

فضانوردان ساکن ایستگاه فضایی بین المللی هم برای خود تعطیلات آخر هفته دارند. آنها ۵ روز در هفته سخت کار می کنند و دو روز هم مرخصی دارند. آنها در این دو روز کارهایی مانند کنفرانس ویدئویی خصوصی با اعضای خانواده برگزار می کنند. امکان استفاده از اینترنت در این ایستگاه فضایی وجود دارد و از این طریق می توانند به اعضای خانواده و دوستان ایمیل زده و تماس اینترنتی برقرار کنند. تماشای تلوزیون و فیلم در رایانه همراه و البته تماشای فضای بیرون از ایستگاه فضایی بین المللی از دیگر سرگرمی های این فضانوردان است.

۱۶ طلوع و غروب آفتاب در یک روز

ایستگاه فضایی بین المللی با سرعت ۲۸ هزار کیلومتر در ساعت به دور زمین می چرخد. به همین دلیل فضانوردان ساکن آن در هر ۹۰ دقیقه یک بار کامل به دور زمین می چرخند. به عبارت دیگر آنها در هر شبانه روز ۱۶ غروب و ۱۶ طلوع خورشید را مشاهده می کنند.

مدت زمان خواب

هر فضانورد در هر شبانه روز ۸.۵ ساعت می خوابد. آنها با استفاده از زمان رسمی گرینویچ می دانند که اکنون در زمین ساعت چند است! ساکنان این ایستگاه فضایی در محفظه هایی که به دیواره آن متصل شده می خوابند تا در حین خواب به حالت معلق درنیایند.

تماشای ایستگاه فضایی بین المللی از روی زمین

این ایستگاه فضایی در فاصله حدود ۴۰۰ کیلومتری از زمین در حال چرخش به دور آن است. ناسا اعلام کرده که از روی زمین و در مواقعی خاص (با توجه به نقطه جغرافیایی که در آن حضور دارید) می توان ایستگاه فضایی بین المللی را مشاهده کرد.

سکوی پرش به سوی مریخ

آنچه که فضانوردان در ایستگاه فضایی بین المللی انجام می دهند آزمایشاتی است که امکان انجام آنها بر روی زمین وجود ندارد. ناسا اعلام کرده این آزمایشات راه را برای توسعه اکتشافات فضایی و رسیدن به اهدافی نظیر مریخ همواره می کند.