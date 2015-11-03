تصویربرداران فرانسوی در اماکن تاریخی کرمان حضور یافتند

علی ابراهیم نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر گروه خبری تلویزیون فرانس دو کشور فرانسه برای تهیه گزارش و فیلمبرداری در محل اماکن تاریخی کرمان حضور یافتند.

وی اظهار داشت: باغ شاهزاده، ارگ بم، روستای تاریخی میمند و بازار کرمان از جمله اماکنی هستند که طی مدت حضور این گروه در کرمان از آن‌ها به ترتیب تصویربرداری می‌شود.

ابراهیم نژاد تصریح کرد: طی سال‌های اخیر گروه‌های متفاوتی از داخل و خارج از کشور برای فیلم‌برداری و تصویربرداری وارد کرمان شدند که اداره کل میراث فرهنگی به منظور هرچه بهتر شناساندن آثار تاریخی و طبیعی استان با آن‌ها همکاری لازم می‌کند.

مدیر روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان کرمان گفت: استان کرمان داری جاذبه‌های تاریخی و گردشگری بی‌نظیری است و حضور این گروه‌ها در کرمان گامی مؤثر در معرفی این ظرفیت‌ها به جهانیان است.