۱۲ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۱۶

مدیر روابط عمومی میراث فرهنگی:

تصویربرداران فرانسوی در اماکن تاریخی کرمان حضور یافتند

کرمان - مدیر روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان گفت: گروه خبری تلویزیون فرانسه برای تهیه گزارش و فیلمبرداری از آثار تاریخی به استان کرمان سفر کردند.

علی ابراهیم نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر گروه خبری تلویزیون فرانس دو کشور فرانسه برای تهیه گزارش و فیلمبرداری در محل اماکن تاریخی کرمان حضور یافتند.

وی اظهار داشت: باغ شاهزاده، ارگ بم، روستای تاریخی میمند و بازار کرمان از جمله اماکنی هستند که طی مدت حضور این گروه در کرمان از آن‌ها به ترتیب تصویربرداری می‌شود.

ابراهیم نژاد تصریح کرد: طی سال‌های اخیر گروه‌های متفاوتی از داخل و خارج از کشور برای فیلم‌برداری و تصویربرداری وارد کرمان شدند که اداره کل میراث فرهنگی به منظور هرچه بهتر شناساندن آثار تاریخی و طبیعی استان با آن‌ها همکاری لازم می‌کند.

مدیر روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان کرمان گفت: استان کرمان داری جاذبه‌های تاریخی و گردشگری بی‌نظیری است و حضور این گروه‌ها در کرمان گامی مؤثر در معرفی این ظرفیت‌ها به جهانیان است.

