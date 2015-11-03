فضل الله رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص روند اجرای ساماندهی رودخانه قره سو گفت: اجرا و تکمیل این پروژه از اولویت های ما در استان کرمانشاه بوده که بخشی از عملیات اجرایی آن توسط شرکت توسعه گردشگری و میراث فرهنگی صورت گرفته است.

وی افزود: هم اکنون این طرح به صورت نیمه تمام است و دکتر رازانی استاندار جدید کرمانشاه در اولین روزهای ورودش به استان از این پروژه بازدید کرده و آن را مورد تاکید قرار داد که هر چه سریعتر و به عنوان یک پروژه مهم تکمیل شود.

رنجبر تصریح کرد: در راستای اجرای هر چه سریعتر این پروژه امسال از محل ماده ۱۸۰مبلغ سه میلیارد تومان اعتبار به آن تخصیص داده شد که پس از مبادله موافقت نامه با شهرداری به عنوان یکی از پروژه های اولویت دار، ادامه کار آن را خواهیم داشت.

وی دستگاه اجرایی این پروژه را شهرداری کرمانشاه عنوان کرد که از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی تعیین شده است.

فرماندار کرمانشاه یادآور شد: این پروژه در دو فاز تعریف شده و مدتی هم متوقف شده بود اما اولویت کنونی ما راه اندازی مجدد آن بود و با اعتباری که امسال از محل ماده ۱۸۰ برای آن تعیین شده است پروژه مجدد رونق خواهد گرفت.

وی فاز اول این پروژه را از سمت بلوار جانبازان یا میدان امام حسین(ع) اعلام کرد و گفت: شهرداری منطقه یک اوایل امسال از این سمت شروع به ساماندهی کرده و بخش از فضای سبز، جابجایی تیرهای برق و... را انجام داده و برای ادامه کار در انتظار تخصیص اعتبارات بودند که با اعتبارات جدید مصوب شده پس از مبادله موافقت نامه و تایید آن عملیات اجرایی از سر گرفته خواهد شد.

رنجبر تصریح کرد: اعتبارات مد نظر در کمیته برنامه ریزی شهرستان کرمانشاه تایید و ابلاغ شده و مبادله موافقت نامه نیز پس از تایید مرکز صورت می گیرد و دستگاه اجرایی نیز صرفا شهرداری کرمانشاه است.

وی آغاز به کار این پروژه را بین سال های ۸۶ تا ۸۷ اعلام کرد و علت تاخیر در اجرای آن را کمبود و عدم تخصیص اعتبارات از سوی دولت طی سال های ۹۰ و ۹۱ دانست.

فرماندار کرمانشاه تاکید کرد: هم اکنون علی رغم محدودیت های اعتباری نگاهمان به این پروژه، یک پروژه اولویت دار بوده است که آن را تکمیل و به بهره برداری برسانیم.

چون اعتبارات مصوب برای بهره برداری کافی نیست پروژه برنامه زمانبندی ندارد

وی در خصوص برنامه زمانبندی تکمیل پروژه مذکور گفت: چون اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل این پروژه بیش از مبالغ تعیین شده و موجود است، اجرای آن برنامه زمانبندی ندارد اما روند کار به این صورت است که ابتدا فاز اول را تکمیل کرده و جاده های دسترسی آن را نیز به بهره برداری برسانیم که مردم بتوانند استفاده کنند.

رنجبر یکی از مشکلات موجود را مشکل فاضلاب های مناطق اطراف فاز اول پروژه دانست که مردم را اذیت می کنند و گفت: اقدامات ساماندهی این فاضلاب ها نیز در دست اجراست و البته روستاهایی نیز در بالادست فاز اول وجود دارد که باید ساماندهی شود تا مشکل فاضلاب نیز رفع شود.

وی یادآور شد: طی بازدید استاندار و معاون عمرانی استانداری تاکیدات بر این بود که هر دو موضوع ساماندهی و رفع مشکلات فاضلاب را با هم ببینیم.

فرماندار کرمانشاه همچنین از تصویب ۲۵۰ میلیون تومان اعتبارات استانی نیز برای پرداخت بدهی های گذشته به پیمانکار اجرای طرح ساماندهی قره سو خبر داد.