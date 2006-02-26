توليد فكر دانش آموزان از طريق كتاب بايد تقويت شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، سيد حسن عباسي در حاشيه بازديد از سومين نمايشگاه ياد يار مهربان ويژه اهداي كتاب به مدارس شهر تهران ، اظهار داشت: بدون شك نبايد يك سازمان يا نهاد را متولي امر كتاب دانست، بلكه توجه به اين عرصه حركتي بين بخشي و حتي فراتر از آن عزمي ملي مي طلبد.

وي تاكيد كرد: هر سازماني كه به نوعي به پيشرفت و بسط حوزه كتاب و كتابخواني كمك كند شايسته تقدير است.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس افزود: در بحث كتاب و كتابخواني با چالش هاي جدي مواجه هستيم و رفع مشكلات اين حوزه نيازمند رسيدن به ادبياتي مشترك است.

عباسي با اشاره به اينكه در دنياي امروز تنها كسي كه ابزارهاي لازم انديشه را در اختيار دارد مي تواند موفق باشد، گفت: وزارت آموزش و پرورش بايد موجبات توسعه فرهنگ كتابخواني در مقاطع پايين را از طريق مدارس فراهم آورده و ميزان كتاب و كتابخواني را از طريق ابزارهايي كه در اختيار دارد افزايش دهد.

وي كتاب را يكي از ابز ارهاي اصلي توسعه دردنياي امروز دانست و تصريح كرد: آينده هر كشوري در كلاسها رقم مي خورد و كتاب مي تواند در اين خصوص نقشي تاثير گذار و عاملي اساسي در تربيت قشري كه آينده ساز كشور هستند داشته باشد.

عباسي ، نقش تمامي مسئولان از جمله دولت ، مجلس و تمامي متوليان عرصه كتاب در ترويج فرهنگ صحيح كتابخواني را موثر دانست و اظهار داشت: در عرصه فرهنگ تمامي مسئولان و دلتمردان بايد دخيل و مجلس نيز به سهم خود با اختصاص بودجه بيشتر به اين حوزه در حفظ سنگر اصلي فرهنگ كوشا باشند.