درسگفتار فوکو و تبارشناسی مفهوم دولت مدرن برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی ملکیان و عادل مشایخی از روز چهارشنبه ۱۳ آبان ماه درسگفتارهای جدید خود در موسسه مطالعات سیاسی ـ اقتصادی «پرسش» را آغاز خواهند نمود.

مصطفی ملکیان دوره آخر از کورس روانشناسی اخلاق را با عنوان «روش های تعلیم و تربیت اخلاقی» از ساعت ۱۷:۱۵ روز چهارشنبه ۱۳ آبان ماه آغاز خواهد نمود.

همچنین عادل مشایخی درسگفتار «فوکو و تبارشناسی مفهوم دولت مدرن» را از همین روز ساعت ۱۷:۱۵ آغاز می نماید.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با این درسگفتارها و دیگر درسگفتارهای ترم پاییز موسسه پرسش می توانند با شماره های روابط عمومی موسسه ۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷ تماس گرفته و یا به وب سایت qporsesh.com مراجعه نمایند. موسسه پرسش در خیابان قائم مقام فراهانی، پایین تر از خیابان استاد مطهری، کوچه شبنم، پلاک ۳ واقع شده است.