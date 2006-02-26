تجمع دانشجويان شيعه و سني نماد همدلي مسلمانان / دعاي وحدت مسلمانان در مقابل سفارت انگليس

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، دانشجويان و طلاب دانشگاهها و حوزه هاي علميه تهران كه به ابتكار دانشگاه مذاهب اسلامي در مقابل سفارت انگليس تجمع كرده بودند، پس از قرائت آياتي از كلام الله مجيد در حالي كه شيعه و سني دست در دست يكديگر دستشان را به نشانه اتحاد بالا برده بودند، دعاي وحدت سردادند.

تجمع كنندگان علاوه بر پرچم هاي مشكي كه به عنوان نماد عزاداري با خود حمل مي كردند، پرچم هاي ديگري داشتند كه بر روي آنها " يا قائم آل محمد ، يا ابوالفضل ، يا حسين و يا مهدي " نوشته شده بود.

از جمله شعارهاي تجمع كنندگان نيز مي توان به اين شعارها اشاره كرد" اي شيعه، اي سني اتحاد اتحاد" ، " چه شيعه چه سني امت پيغمبر است" ،" عزا عزاست امروز روز عزا است امروز، خامنه اي رهبري صاحب عزاست امروز".

پلاكاردهايي به زبانهاي عربي و انگليسي نيز در دستتان تجمع كنندگان ديده مي شد كه بر روي آن نوشته شده بود " انگليس به كشورت برگردد".

بنابراين گزارش سخنران اين تجمع اعتراض آميز اما آرام طي سخناني در جمع معترضين كه تعدادشان حدود دو هزار نفر تخمين زده مي شود گفت: مرقد امام هادي و امام عسكري (ع) همواره از مظهر همگرايي ديني بوده است به گونه اي كه حتي برادران اهل سنت نيز از خادمان حرم آن بزرگواران بوده است و در مرقد اين دو بزرگوار مراسمات مذهبي شيعه و سني برگزارمي شد. اما در جنايتي بزرگ حرم عسگريين(ع) را دشمنان به ويرانه اي تبديل كرده اند.

وي با بيان اينكه بايد از اين خطر بر اساس آموزه هاي ديني مان فرصت بسازيم افزود: بر اساس دستور دين در مواجهه با فتنه انگيزي ها به هيچ وجه نبايد راه تسليم در پيش گرفت. بلكه اكنون فضايي مناسب براي نقد دوباره غرب فراهم شده است.

سخنراني تجمع اعتراض آميز دانشجويان و طلاب در مقابل سفارت انگليس اظهار داشت: غربي ها اكنون به طور عريان در حال نشان دادن جوهر و باطن اصلي خود هستند .

وي حمله قرون وسطي به سرزمين هاي ديگر ، گستاجي به مقدسات اديان ، جنايات ضد بشري در زندانهاي عراق و گوانتانامو و فشار بي سابقه بر نقادان افسانه هولوكاست را نشانه هايي از آغاز فرو ريختن تمدن غرب عنوان كرد و افزود: آنها مي خواهند در منطقه به اختلافات مذهبي دامن بزنند. و به هر اندازه بين مسلمانان فاصله بيافتد به همان اندازه نيروهاي شيطاني اجازه ورود مي يابند.

اين سخنران تعرض به حرم امامان معصوم و مساجد اهل سنت را كار دشمنان دانست و تاكيد كرد: اين تجمع بزرگ با حضور دانشجويان شيعه و سني نمادي از همدلي مسلمانان است.

به گزارش خبرنگار ما،پس از قرائتي بيانيه پايانيه اين تجمع دانشجويان و طلاب نماز ظهر و عصر را به جماعت در خيابان مقابل سفارت انگليس اقامه كردند. پس از اقامه نماز جماعت نيز دانشجويان شيعه و سني دعاي وحدت را با هم زمزمه كردند.