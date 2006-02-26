ايران در ميان كشورهايي با وضعيت نامناسب بهداشتي قرار دارد/ مراقبتهاي بهداشتي زائران عتبات عاليات سازماندهي مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، مشاور وزير بهداشت و مديركل روابط بين الملل وزارت بهداشت امروز در حاشيه نخستين اجلاس پيگيري يادداشت تفاهم چهار جانبه با كشورهاي ايران، افغانستان، پاكستان و عراق افزود: برخي از اين كشورها در ارائه وضعيت بهداشتي خود با صراحت صحبت نمي كنند. بنابراين برگزاري اين اجلاسها مي تواند آنها را مقيد به ارائه گزارش كند.

دكتر محمد حسين نيكنام اظهار داشت: بيماري مرز نمي شناسد ، بنابراين براي حفظ وضعيت بهداشتي منطقه بايد فراتر از مرزها را هم در نظر گرفته شود كه در اين مورد نيز همكاري با كشورهاي همجوار از اولويت زيادي برخوردار است چرا كه حتي در بهترين شرايط نيز هميشه كشورها از آن سوي مرزها نيز مورد تهديد و مخاطره به ويژه در زمينه بهداشتي قرار دارند.

وي با بيان اينكه در سالها و ماههاي اخير نمونه هاي متعددي از عبور اين بيماريها را شاهد بوده ايم، افزود: ايران با كشورهاي هماسيه نظير افغانستان، پاكستان وعراق با هدف كنترل، مبارزه و ريشه كني عمده بيماريهاي مشترك بين اين جوامع همكاري مي كند كه بر اساس آن تفاهم نامه 5 ساله اي در مهرماه سال جاري تنظيم و در حاشيه اجلاس سازمان جهاني بهداشت در مصر توسط وزيران بهداشت اين كشورها و نماينده سازمان جهاني بهداشت در منطقه مديترانه شرقي امضا شد.

مشاور وزير بهداشت در مورد بندهاي اين تفاهم نامه گفت: همكاري در زمينه ارائه كمكهاي فني لازم به بخش هاي بهداشت اين 4 كشور با هدف كنترل، مبارزه و ريشه كني بيماريي عمده واگير نظير وبا، حصبه، سل، مالاريا و پوليو ، برگزاري جلسات منظم مرزي و فرامرزي با تنظيم يك برنامه دقيق از پيش توافق شده براي آماده كردن دستورالعمل استراتژيك براي ايجاد يك سيستم نظارت موثر در منطقه از بندهاي اين تفاهم نامه است.

نيكنام ادامه داد: همچنين اعزام تيم هاي كارشناسي بهداشتي براي بررسي ساختار و عملكرد برنامه هاي بهداشتي موجود براي تدوين برنامه مشترك، همكاري براي تقويت و بازنگري سيستمهاي بهداشتي، تبادل تجربيات و دستاوردها در زمينه برنامه هاي مختلف بهداشتي از ديگر بندهاي اين تفاهم نامه است.

مشاور وزير بهداشت گفت: در جلسات با كشورهاي همسايه تمامي دانشگاههاي علوم پزشكي ايران هم مرز با افغانستان و پاكستان نظير خراسان، زاهدان حضور خواهند داشت تا همكاريهاي مشترك را دنبال كنند.

وي گفت: اين 4 كشور به يكديگر كمك خواهند كرد تا سيستم بهداشتي يكديگر را تقويت و بازسازي كنند همچنين سازماندهي برنامه هاي خاص مراقبتهاي بهداشتي براي زائران عتبات عاليات كه بين ايران و اين كشورها صورت مي گيرد نيز در اين تفاهم نامه تاكيد شده است.