گزارش تحقیق و تفحص از بنیاد شهید ۲۴ آبان نهایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خجسته در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس، در نشست خبری با رسانه ها درباره آخرین وضعیت تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: تحقیق و تفحص از بنیاد شهید بیش از دو سال طول کشیده و بیشترین وقت ما را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه در انجام این تحقیق و تفحص مشکلاتی از قبیل وجود نداشتن چارچوب و برنامه مدون را در مجلس داشتیم، تصریح کرد: البته منظور از بنیاد شهید، کارمندان و مدیران بنیاد شهید که کار اجرایی می کنند نیستند، بلکه سیستم های اقتصادی بنیاد شهید از قبیل موسسه کوثر و بانک آینده مدنظر است.

رئیس هیات تحقیق و تفحص در مجلس از بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به بررسی ۳۰ هزار مورد مستندات در جریان تحقیق و تفحص انجام شده، خاطرنشان کرد: از این میان ۵۰۰ صفحه گزارش آماده شده است که البته تدوین اینها باعث جدل هایی میان ما و برخی مسئولان بنیاد شهید شد که در گزارشی که آماده خواهد شد، به آن اشاره می شود.

خجسته ادامه داد: گزارش تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امور ایثارگران ۲۴ آبان ماه امسال در کمیسیون تخصصی قطعی و نهایی می شود و احتمالا ۲۵ آبان در کمیسیون اجتماعی تصویب خواهد شد و پس از آن در صحن علنی مجلس قرائت می شود.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه تحقیق و تفحص در مجلس به نتیجه نمی رسد و علت آن را هم نمی دانم؛ اگر مجلس این تحقیق و تفحص ها را قدرتمند انجام دهد مفاسد اقتصادی به حداقل خواهد رسید.

احزاب در آینده باید پاسخگوی عملکرد خود باشند

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در ادامه نشست خبری خود با اشاره به تصویب طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی در جلسات اخیر مجلس گفت: در رابطه با این طرح از ابتدای شروع به کار مجلس این مسئله را سرلوحه برنامه ها قرار دادیم و از میان ۲۴۰ حزب مطرح در کشور ۳۰ حزب فعال را دعوت کردیم که از میان آنها ۵ حزب به نمایندگی از سایرین و از گرایش های مختلف در کمیسیون حضور یافتند و از صفر تا صد جریان بررسی ۲۴ ماده طرح احزاب را مشاهده کردند.

خجسته اظهار داشت: آنچه مهم است این است که در انتخابات آینده تلاشمان این خواهد بود که عمدتا احزاب حضور داشته باشند؛ چراکه مجموعه هایی قبل از انتخابات قارچ گونه پیدا می شوند و پس از انتخابات غروب می کنند و هیچکس پاسخگو نیست، به همین جهت تلاش شده است تا نقطه نظرات احزاب کشور از ۵ حزبی که به نمایندگی از سایرین در کمیسیون حضور داشتند، بگیریم و لحاظ کنیم.

وی با تاکید بر اینکه در انتخابات آینده رقابت باید میان برنامه ها باشد و نخبگان به مردم معرفی شوند، عنوان کرد: تلاش شده است تا از روش های گذشته که هنگامیکه مسئولیت افراد تمام می شود و کسی پاسخگو نیست، جلوگیری شود و احزاب پاسخگو فعالیت کنند؛ لذا در آینده احزاب باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.

خجسته خاطرنشان کرد: ابتدا ۸ اشکال از سوی شورای نگهبان به طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی گرفته شده بود که در کمیسیون برطرف و در صحن مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان ارسال شد و امیدواریم که به زودی در این شورا نیز تایید شود.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس همچنین در پاسخ به سوالی درباره محدودیت ۵ ساله برای فعالیت احزاب منحل شده در طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی، تصریح کرد: این ۵ سال از زمان صدور حکم انحلال حزب محاسبه می شود.

وی افزود: وضعیت سایر احزابی هم که بدون طی کردن فرآیند انحلال و به صورت یکباره منحل شده اند، قابل بررسی است.

لایحه شفاف سازی هزینه های نامزدهای انتخابات در آینده نزدیک به مجلس می آید

خجسته در ادامه با اشاره به تصویب طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس گفت: از جمله تغییراتی که در قانون انتخابات صورت گرفته ادغام هیات اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری است که با هدف صرفه جویی و دقت و سرعت بالا انجام شده است.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ادامه داد: همچنین با کاهش حد نصاب ارا در مرحله اول انتخابات از یک چهارم به یک پنجم، احتمال می رود ۸۰ درصد کاندیداها در مرحله اول انتخابات به مجلس راه یابند.

وی همچنین با اشاره به تصویب سیاست های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اضافه کرد: احتمالا این سیاست ها به زودی توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ می شود تا به روند برگزاری انتخابات آینده کمک کند.

خجسته همچنین با اشاره به برنامه دولت برای برگزاری انتخابات الکترونیک با هماهنگی شورای نگهبان گفت: آنچه مدنظر ما است این است که یک سوم حوزه های انتخابیه به صورت الکترونیک انجام شود.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به اختصاص هزینه ۱۶۰ میلیارد تومانی برای برگزاری انتخابات الکترونیک، به اهداف این طرح اشاره کرد و گفت: تسهیل اخذ رای از رای دهندگان، کاهش خطا و افزایش سلامت انتخابات و افزایش سرعت رای گیری از جمله اهداف روش الکترونیک و برگزاری انتخابات است.

وی همچنین با بیان اینکه لایحه شفاف سازی هزینه های انتخابات در دولت در دست بررسی است، خاطرنشان کرد: این لایحه در آینده نزدیک به کمیسیون شوراها می آید و تلاش می کنیم که آن را به صورت دو فوریتی در صحن مجلس مطرح کنیم تا در انتخابات پیش رو لحاظ شود.