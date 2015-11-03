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۱۲ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۰۲

با برقراری سامانه تاک انجام شد؛

لزوم تایید اصالت مدارک دانش آموختگان خارج توسط وزارت خارجه

لزوم تایید اصالت مدارک دانش آموختگان خارج توسط وزارت خارجه

مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت اعلام کرد: تایید اصالت مدارک خارج از کشور از طریق سامانه تاک وزارت امور خارجه انجام می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام این مرکز به منظور تسریع در انجام امور آموزشی دانشجویان و دانش آموختگان خارج از کشور از این پس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت درتشکیل پرونده های جدید، تنها مدارکی را مورد بررسی قرار خواهد داد که اصالت آنها از طریق سامانه تایید اسناد کنسولی وزارت امورخارجه (تاک) احراز شده باشد.

دانشجویان متقاضی انتقال از خارج از کشور و دانش آموختگان خارج متقاضی ارزشیابی مدارک تحصیلی باید نسبت به ارائه مستندات مربوطه به بخش کنسولی سفارتخانه ها یا سرکنسولگری های جمهوری اسلامی ایران در کشور محل تحصیل اقدام کرده و هنگام ورود اطلاعات در سامانه متمرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، کد رهگیری هر مدرک را وارد کنند.

همچنین ارتباط الکترونیک معاونت آموزشی وزارت بهداشت و وزارت امور خارجه برقرار شده است.

این ارتباط الکترونیک به منظور تسریع ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان و دانش آموختگان خارج از کشور، بین سامانه متمرکز مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت و سامانه تایید اسناد کنسولی وزارت امور خارجه برقرار شده است.

کد مطلب 2956855
زهره بال

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