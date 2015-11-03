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۱۲ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۲۵

محدودیت های ترافیکی ۱۳ آبان؛

میدان آزادی به سمت چهار راه مدرس کرمانشاه مسدود می‌شود

میدان آزادی به سمت چهار راه مدرس کرمانشاه مسدود می‌شود

کرمانشاه- رئیس پلیس راهور انتظامی استان کرمانشاه گفت: در راستای برقراری نظم و امنیت مسیر میدان آزادی کرمانشاه تا ۴ راه مدرس در یوم الله ۱۳ آبان مسدود است.

سرهنگ غلامرضا امیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در راستای برقراری نظم و امنیت ترافیکی در مسیرهای راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان پلیس تدابیر ویژه‌ای را در نظر گرفته است.

وی مسیر میدان آزادی تا چهار راه مدرس کرمانشاه در راهپیمایی فردا را مسدود اعلام کرد و گفت: از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه صبح فردا مسیر مذکور مسدود و از تردد هرگونه وسیله نقلیه جلوگیری به عمل خواهد آمد.

سرهنگ امیدی خیابان جلیلی، نواب، تقاطع کارگر به سمت طالقانی را از مسیرهای جایگزین برای تردد رانندگان عنوان کرد و گفت: مسیر میدان آزادی تا ۴ راه اجاق از ساعت ۸ و ۳۰ فردا تا ساعت ۱۱ مسدود می باشد.

وی ضمن دعوت از عموم مردم برای شرکت در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان و اعلام ستیز با استکبار جهانی گفت: به منظور برقراری نظم ترافیکی، برخورد با رانندگان متخلف در دستور کار قرار دارد.

رئیس پلیس راهور انتظامی استان کرمانشاه از شهروندان خواست با نیروهای پلیس همکاری لازم را به عمل آورند و در خصوص نظم و امنیت ترافیکی با پلیس راهور همکاری کنند.

کد مطلب 2956880

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