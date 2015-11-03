انتقاد از تعیین عوارض ۲۰هزار تومانی در اتوبان تهران-کرج

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان به مسئولین دولتی تذکرات شفاهی دادند. بر این اساس علیرضا خسروی نماینده مردم سمنان درباره عقد قرارداد وزارت راه با شرکت های هواپیمایی گفت: باید در برنامه وزارت راه برای خرید هواپیما در دوران پساتحریم موازی کاری صورت نگیرد.

وی افزود: در شرایط فعلی هواپیماهای بوئینگ به اشتباه در خطوط هوایی کشور پرواز می کنند و یا هواپیماهای A۳۴۰ خریداری شده در حالی که فرودگاه های کشور ما کشش این نوع هواپیما را نداشته و حتی پارکینگ آن هم وجود ندارد.

خسروی همچنین افزود: شاهد تاسیس ایرلاین های جدید هستیم که این امر ضرورتی ندارد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: اظهارنظرهای وزیر صنعت درباره اینکه مدیر وارد کنیم و یا در سرمایه گذاری های مشارکتی زمین واگذار کنیم تا زمانی که پروتکل مشخصی در این خصوص نوشته نشود اظهارنظرهای عجولانه محسوب می شود.

همچنین منصور حقیقت پور نماینده مردم اردبیل در مجلس با اشاره به گذشت ۴۰ روز از فاجعه منا، خطاب به دولت آل سعود گفت: بالاخره آمریکائیها از منطقه خواهند رفت و ما جسارت شما را پاسخ خواهیم داد، رفتار شما اینگونه بی پاسخ نخواهد ماند.

وی افزود: دوران بررسی برجام در مجلس را با چالش پشت سر گذاشتیم، امیدوار هستیم که دوران پساتحریم را پر وحدت سپری کنیم.

همچنین حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در تذکر شفاهی گفت: مادامی که سیاست های خصمانه آمریکا در مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران تغییر نکند، شعار مرگ بر آمریکا بر قلب و زبان جاری و استکبار ستیزی علی رغم تصویب برجام ادامه خواهد داشت.

وی افزود: با توجه به توصیه رهبری درباره برجام مبنی بر تداوم اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، دولت به خصوص در شرایط برجام، سیاست خروج از رکود را در دستور کار خود قرار دهد.

این نماینده مجلس ادامه داد: برنامه ششم توسعه هرچه سریعتر باید به مجلس ارائه شود چون اگر این برنامه هرچه زودتر در مجلس مورد بررسی قرار نگیرد، سال آینده خلاء قانونی خواهیم داشت، دولت قبل از ارائه لایحه بودجه، برنامه ششم را ارائه کند تا مجبور نباشیم سال آینده برنامه پنجم توسعه را تمدید کنیم.

این نماینده مجلس همچنین یادآور شد: به طور جدی خواستار پیگیری مفقودان فاجعه منا به خصوص سردار فولادگر و غضنفر رکن آبادی هستیم.

قاسم احمدی لاشکی نماینده مردم نوشهر و چالوس نیز در تذکر شفاهی خطاب به فرماندار کرج گفت: شما چه کاره هستید که برای مسیر تهران-کرج عوارض ۲۰ هزار تومانی تعیین کنید؟