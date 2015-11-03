سجل کیفری راه اندازی می شود/ ایجاد ۲۰۰ دفتر خدمات قضایی الکترونیک

حجتالاسلام حمید شهریاری در حاشیه راهاندازی دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری یادآور شد: دفاتر خدمات قضایی الکترونیکی برای ثبت و پیگیری دادخواستها در سراسر کشور و با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی راهاندازی میشود و این امکان فراهمشده تا مردم بجای اینکه مراجعه به دادگاهها برای ثبت دادخواستها داشته باشند از طریق دفاتر اقدام کنند.
وی بیان داشت: با تسهیلاتی که بخش خصوصی میتوانند فراهم کنند امیدواریم رضایتمندی مردم در این دفاتر بیشتر شود و با توجه به اینکه فرآیندهای ثبت دادخواست بهصورت الکترونیکی است، طبیعتاً ایرادات کمتر میشود و مردم در فضای مناسبتری ثبت دادخواست خواهند کرد و از برخی مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد جلوگیری میکنند.
وی بابیان اینکه افزایش این دفاتر جزو برنامههاست، یادآور شد: در آینده دنبال آن هستیم با افزایش خدمات دفاتر، امکانات و خدمات بیشتری به مردم انجام دهیم و یکی از مهمترین اهداف، افزایش اطلاعات مردم درزمینهٔ فرآیند رسیدگی دادخواستهاست و اطلاعرسانی بهصورت خودکار و پیامکی به خواهان و خوانده انجام میشود و سفرهای درونشهری را کمتر میکند.
حجتالاسلام شهریاری بابیان اینکه تا پایان سال ۲۰۰ دفتر خدمات قضایی الکترونیکی در کشور راهاندازی میشود گفت: تاکنون دو دفتر در کشور راهاندازی شد و با توجه به پراکندگی جمعیتی مازندران در چهار شهر دیگر استان نیز این دفاتر راهاندازی میشود.
رئیس مرکز آمار قوه قضاییه ادامه داد: در راهاندازی دفاتر به سابقه کار قضایی برای مسئول دفتر، مدرک تحصیلی و سوابق توجه داریم و دفاتر از طریق فراخوان عمومی و ثبتنام به متقاضیانی که بیشترین امتیاز را کسب کنند، واگذار میشود.
حجتالاسلام شهریاری افزود: بین ۲۰۰ تا ۲۴۰ دفتر خدمات قضایی الکترونیکی در کشور راهاندازی میشود و ماهانه بهطور متوسط هزار تا ۱۲۰۰ دادخواست در این دفاتر ثبت میشود.
رئیس مرکز آمار و اطلاعات قوه قضایی، راهاندازی سجل کیفری را از دیگر برنامهها برشمرد و گفت: این طرح بهصورت سراسری راهاندازی میشود تا افرادی که دارای سجل کیفری هستند بهصورت سراسری اطلاعاتشان در اختیار قضات قرار گیرد و با توجه به اینکه مجموعه فرایندهای مربوط به دادرسی الکترونیکی شده، تاپایان سال این سجل در اختیار دادگاه بهصورت برخط قرار می گیرد.
