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۱۲ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۵۹

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نخستین همایش بین‌المللی ژئودینامیک شرق ایران در بیرجند آغاز شد

نخستین همایش بین‌المللی ژئودینامیک شرق ایران در بیرجند آغاز شد

بیرجند- نخستین همایش بین‌المللی ژئودینامیک شرق ایران در دانشگاه بیرجند آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضا هیهات صبح سه‌شنبه در حاشیه مراسم آغازین نخستین همایش بین‌المللی ژئودینامیک شرق ایران که در دانشگاه بیرجند برگزار شد، اظهار کرد: در این همایش پژوهش‌های ۱۰ ساله پژوهشگران در رابطه با علوم زمین در شرق کشور ارائه می‌شود.

وی از ارائه ۱۰ مقاله در این همایش خبر داد و گفت: تعداد ۱۲ مورد از تحقیقات انجام‌شده در حوزه علوم زمین در شرق کشور نیز به‌صورت پوستر در همایش ارائه خواهد شد.

 دبیر همایش بین‌المللی ژئودینامیک شرق ایران به حضور ۲۵ مهمان خارجی از کشورهای مختلف در این همایش اشاره کرد و افزود: در این همایش پنج‌روزه مهمانانی از کشورهای انگلیس، فرانسه، ایتالیا، چین، دانمارک، ترکیه، تایوان، سوئیس و آلمان حضور دارند.

هیهات ادامه داد: همچنین در این همایش ۵۰ مهمان داخلی از سراسر کشور شرکت کرده و دو سخنران نیز از طرف دانشگاه بیرجند سخنرانی خواهند داشت.

وی بابیان اینکه از سال‌های گذشته دانشگاه بیرجند با دانشگاههای کشور فرانسه، ایتالیا و سوئیس فعالیت‌های مشترکی انجام داده است، عنوان داشت: این فعالیت‌ها در قالب تبادل اطلاعات بین اساتید و دانشجویان دکترا بوده است.

دبیر همایش بین‌المللی ژئودینامیک شرق ایران ادامه داد: تفاهم‌نامه همکاری درزمینهٔ تبادل اطلاعات و طرح‌های پژوهشی بین دانشگاه بیرجند و دانشگاه‌های فرانسه، ایتالیا و تایوان از سال ۲۰۰۶ منعقدشده است.

به گفته وی این همایش پنج‌روزه با همکاری دانشگاه پیر و ماری کوری، دانشگاه استراسبورگ فرانسه و سازمان زمین‌شناسی کشور برگزار می‌شود.

کد مطلب 2956893

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