ژاپن و چين روابط تجاري خود با ايران را حفظ خواهند كرد

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه،‌ ابرقدرت هاي اقتصادي نفت شرق آسيا به علت وابستگي فراوان به منابع انرژي ايران، حفظ روابط گرم خود با اين كشور را به اعمال تحريم‌هاي تجاري عليه آن ترجيح مي‌دهند.

بر اساس اين گزارش،‌ قدرت هاي آسيايي همچون آمريكا احساس خصومت با نظام ايران ندارند و حتي در صورتي‌ كه ايران خواهان دستيابي به بمب هسته‌اي براي ضربه زدن به اسرائيل نيز باشد، كشورهاي آسيايي تهديد مستقيمي از جانب ايران احساس نخواهند كرد.

درحاليكه قرار است وزير امور خارجه ايران دوشنبه راهي ژاپن مي شود، "شينزو آبه" دبيركل كابينه دولت ژاپن معتقد است "كشور ژاپن به علت روابط مستحكم تجاري خود با ايران و نياز به انرژي اين كشور، تلاش خود براي جلوگيري از انزواي ايران از جامعه بين‌الملل را خواهد كرد".

ژاپن كه همواره يك متحد پايدار آمريكا محسوب مي‌شده است، از زمان روي كار آمدن حكومت جمهوري اسلامي در ايران در سال 1979 تاكنون در مقابل فشارهاي آمريكا براي چشم‌پوشي از روابط تجاري مستحكم خود با ايران مقاومت كرده است.

ژاپن در سال 2004 قراردادي 2 ميليارد دلاري با ايران منعقد ساخت و مسووليت توسعه حوزه نفتي آزادگان را در جنوب ايران، كه يكي از بزرگترين ذخاير دست‌نخورده نفت در جهان است، برعهده گرفت.

ژاپن، دومين قدرت اقتصادي جهان، تقريبا تمامي نفت مصرفي خود را وارد مي‌كند كه 15 درصد آن را ايران تامين مي‌نمايد. اين كشور طي سال‌هاي اخير رقابت سنگيني با چين براي توسعه حوزه‌هاي نفتي موجود در منطقه مورد مناقشه سيبري داشته است.

"اوسامو مياتا" كارشناس مسائل خاورميانه و استاد دانشگاه شيزوكا نيز معتقد است:‌‌ "ژاپن تنها كشوري است كه درد حمله هسته‌اي را چشيده است و نمي‌خواهد چنين واقعه‌اي دوباره تكرار شود".

با اين وجود وي نسبت به از دست دادن منابع انرژي ايران نگران است و مي‌افزايد: "اگر ژاپن در شوراي امنيت سازمان ملل به طرح تحريم عليه ايران راي مثبت دهد و چين راي منفي، آنگاه ايران شركت‌هاي ژاپني را كنار خواهد زد و چين يكه‌تاز توسعه حوزه‌هاي نفتي ايران خواهد شد".

وي مي‌افزايد: "احتمال اينكه ژاپن از سياست‌هاي آمريكا در قبال ايران حمايت كند، پايين است. با اين حال من اميدوارم ژاپن بتواند ايران را متقاعد سازد تا كار به جاهاي حساس نرسد".

به گزارش "مهر" چين كه تنها كشور آسيايي داراي حق وتو درشوراي امنيت سازمان ملل است، روابط تجاري فراواني با ايران دارد و اخيرا نيز معاون نخست وزير خود را به منظور رايزني روانه ايران كرد.

چين به منظور حفظ رشد بالاي اقتصادي خود شديدا نيازمند همكاري ايران است. ايران 13 درصد نفت وارداتي چين را تامين مي‌كند و چين نيز در مقابل از ايران در برابر اقدامات تنبيهي محافظت خواهد كرد.

بعلاوه، قراردادهاي انرژي ميان ايران و چين به بيش از 100 ميليارد دلار مي‌رسد، بنابراين به نظر نمي‌رسد چين اين منافع را از دست بدهد.

"جينگ جونگ يوآن" كارشناس موسسه پولي مطالعات بين‌المللي در اين زمينه معتقد است:‌ "پكن مي‌خواهد فرصت زماني بيشتري به ايران بدهد تا تنش‌هاي فعلي كاسته شود و بحث به تحريم‌ عليه ايران نكشد،‌ زيرا در آن صورت چين ضرر هنگفتي خواهد كرد".

اين گزارش مي‌افزايد، شايد پيچيده‌ترين موضع را نسبت به برنامه هسته‌اي ايران در آسيا كشور هندوستان گرفته باشد كه از يك سو خواهان گاز ايران است و از سوي ديگر،‌ خواهان توسعه توان هسته‌اي خود و همكاري هسته‌اي با آمريكا است.

دهلي‌نو طي سال‌هاي اخير هم به ايران و هم به آمريكا نزديك شده است و مي‌خواهد پروژه چند ميليارد دلاري خط لوله گاز ايران را هرچه سريع‌تر نهايي كند.