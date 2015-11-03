اجرای طرح نیازسنجی آموزشی روستاییان البرز تا پایان امسال

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز سه شنبه نشست خبری مدیر کل اداره فنی و حرفه ای استان البرز با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

حسن عزیزی در ابتدا از تشکیل اولین کارگاه سنجش الکترونیکی در استان البرز خبر داد و اظهار کرد: تا پایان سال جاری همه آزمون های کتبی حذف و به صورت الکترونیکی برگزار خواهند شد.

وی گفت: مقدمات این کار فراهم شده و سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز از طریق آموزش فنی و حرفه ای تهیه شده است استان البرز در اجرای این امر پیشتاز بوده چرا که اجرای این طرح کاهش هزینه ها و سرعت عمل را به دنبال دارد.

عزیزی با تاکید بر اینکه طی هفته گذشته بیش از یکهزار و پانصد نفر در ۵۰ حرفه در این آزمون شرکت کرده اند، گفت: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای البرز آموزش های خود را با ۸ مرکزآموزش دولتی، ۸۷ کارگاه ثابت شهری، ۱۷ کارگاه جوار شهری، ۲۴ کارگاه جوار روستایی، ۲ کارگاه عشایری،۴ کارگاه جوار صنعت، ۹ کارگاه صنایع بین کارگاهی، ۵۲ کارگاه صنایع ضمن کار، ۲ کارگاه صنایع اصناف، ۳ کارگاه جوار دانشگاه، ۱۱ کارگاه جوار پادگان و ۴ کارگاه زندان بیش از ۴۰۰ حرفه را در قالب خدمات، صنعت، فرهنگ، هنر و کشاورزی در سطح استان ارائه می دهند.

راه اندازی مرکز گردشگری و هتلداری در البرز

وی افزود: در بخش خصوصی ۴۹۰ آموزشگاه آزاد فعال که ۴۴۰ مورد آن مختص بانوان و ۵۰ آموزشگاه مختص آقایان و ۲۷ مورد هم آموزشگاه دومنظوره دوره های آموزشی برای متقاضیان برگزار می کنند.

مدیرکل اداره فنی و حرفه ای استان البرز گفت: در ۷ ماه نخست سال جاری تعداد آموزش دیدگان تحت نظر اداره فنی و حرفه ای ۱۳ هزار و ۱۱۸ نفر بوده است که نسبت به سال گذشته با کاهش همراه است.

عزیزی با اعلام رتبه بندی شدن ۱۷۰ آموزشگاه در استان، طبق ماده ۲۱ قانون برنامه پنجم، گفت: این رتبه بندی بر اساس نیروی انسانی، فضا، آمار عملکرد قبولی و میزان رضایت مردم صورت گرفته است.

وی گفت: برای آموزش نانوایان استان و شاغلان این بخش برنامه ریزی مطلوبی انجام و مقرر شده است جشنواره ای تحت عنوان نان برتر با محوریت آموزش فنی و حرفه ای و اصناف و سازمان صنعت و معدن و تجارت برگزار شود.

عزیزی در ادامه از میزبانی استان البرز در مسابقات مرحله ایی کشور با محوریت مرکز تربیت مربی کرج خبر داد و گفت: مرکز خدمات گردشگری و هتلداری در استان البرز راه اندازی شده است.

تخصییص وام ۱۰۰ میلیون تومانی به طرح های کارآفرینی

مدیرکل اداره فنی و حرفه ای استان البرز گفت: نیاز سنجی روستایی به آموزش های فنی و حرفه ای در دستور کار سازمان قرار دارد و تا پایان سال جاری این طرح انجام می شود.

عزیزی با اشاره به تفاهم نامه با صندوق کارآفرینی منعقد شده از ارائه وام اشتغالزایی به بانوان مهارت آموخته سرپرست خانوار برای مشاغل خانگی تا سقف مبلغ ۵ میلیون تومان، برای مشاغل خرد تا سقف ۳۰ میلیون تومان و برای طرح های کارآفرینی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان خبر داد.

وی در پایان افزود: تا کنون حدود یک هزار نفر از مهارت آموختگان برای دریافت تسهیلات به صندوق کار آفرینی معرفی شده اند و ۳۰ آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای از بانک توسعه تعاون تسهیلات دریافت کرده اند.