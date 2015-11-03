۱۲ آبان ۱۳۹۴، ۱۳:۰۴

در گفتگو با مهر مطرح شد:

کالاهای غیراستاندارد فارس با کمک واحدهای تولیدی شناسایی می‌شوند

شیراز – مدیرکل استاندارد فارس گفت: کنترل بازار استان به منظور شناسایی کالاهای فاقد استاندارد با کمک واحدهای تولیدی استان در دستور کار ویژه استاندارد قرار گرفت.

مرتضی رهنما در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: دنبال کردن این مسئله در جنوب استان که واحدهای تولیدی شکایت بیشتری از توزیع کالاهای غیراستاندارد داشته اند شدت بیشتری دارد.

وی گفت: تا قبل از این همکاری با واحدهای تولیدی استان برای شناسایی کالاهای غیراستاندارد به این شکل منسجم نبوده ولی الان خود واحدهای تولیدی نیز می توانند شکایت های خود را در این زمینه به شکل مستقیم به تعزیرات ارائه دهند.

مدیرکل استاندارد فارس بیان کرد: مغازه دارانی که اقدام به عرضه کالاهای غیراستاندارد کنند به عنوان متخلف شناخته شده و به تعزیرات معرفی می شوند و حداقل جریمه آن ها دو برابر ارزش کالا خواهد بود.

رهنما همچنین از شناسایی یک واحد تولیدی دستمال کاغذی غیراستاندارد در لار خبر داد و اظهار داشت: این کالا بدون علامت استاندارد، آدرس سازنده و تاریخ تولید و انقضا در بازار عرضه شده است که توقیف واحد تولیدی آن در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: مصرف این دستمال کاغذی به دلیل نداشتن علامت استاندارد برای سایرین و به ویژه بیمارستان ها خطرناک است و به همین دلیل مصرف کنندگان باید از خرید آن خودداری کنند.

مدیرکل استاندارد فارس گفت: این دستمال کاغذی با نام سپیدار در بازار عرضه شده است.

رهنما همچنین از توزیع آب رادیاتور بدون مشخصات و بدون علامت استاندارد در بازار استان خبر داد و افزود: مصرف این محصول که با قیمت ارزانی در بازار ارائه می شود برای خودروها مضر است.

