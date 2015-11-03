به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، نایتلی که در نمایش «ترز راکن» بر اساس رمانی از امیل زولا به ایفای نقش میپردازد، در شب افتتاحیه اجرای این اثر نمایشی به اظهارنظر درباره وضعیت فعالیت نمایشنامه نویسان زن در تئاتر آمریکا پرداخت.
وی در این باره گفت: ما نیاز به نوشتن داستانهایی درباره زنان و برای زنان هستیم. در زمان مهمی برای آموزش دختران جوان به سر میبریم و باید به آنها قهرمانهای زنی را معرفی کنیم که برایشان باورپذیر باشند.
این بازیگر مطرح سینمای جهان معتقد است که در تئاتر آمریکا، جای خالی نمایشنامهنویسان زن که به موضوعات زنان بپردازند و فعالیتی مستمر در این عرصه داشته باشند، احساس میشود.
«ترز راکن» رمانی منتشر شده در سال ۱۸۶۷ است. کایرا نایتلی که در آثاری چون «بازی تقلید» و «دزدان دریایی کارائیب» به ایفای نقش پرداخته، اولین حضور خود را در تئاتر برادوی تجربه میکند. وی پیش از این در وستاند شهر لندن به صحنه رفته بود.
جودیت لایت و گابریل ایبرت دیگر بازیگران نمایش «ترز راکن» هستند.
